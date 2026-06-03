В Кувейте отражают беспилотные и ракетные атаки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Системы ПВО Кувейта работают над перехватом вражеских ракет и беспилотников.
- Генштаб армии Кувейта подтверждает, что любые слышимые взрывы связаны с работой систем ПВО.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Системы ПВО Кувейта работают над перехватом угроз, связанных с ракетными и беспилотными атаками, сообщает армия страны.
"ПВО Кувейта в настоящее время реагируют на угрозы вражеских ракет и беспилотников. Генштаб армии Кувейта подтверждает, что любые взрывы, которые могут быть слышны, связаны с работой систем ПВО по перехвату вражеских целей", - говорится в заявлении, размещенном на странице армии Кувейта в соцсети X.