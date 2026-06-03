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В Кувейте отражают беспилотные и ракетные атаки - РИА Новости, 03.06.2026
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01:13 03.06.2026
В Кувейте отражают беспилотные и ракетные атаки

ПВО Кувейта отражают беспилотные и ракетные атаки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГорода мира. Эль-Кувейт
Города мира. Эль-Кувейт - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Системы ПВО Кувейта работают над перехватом вражеских ракет и беспилотников.
  • Генштаб армии Кувейта подтверждает, что любые слышимые взрывы связаны с работой систем ПВО.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Системы ПВО Кувейта работают над перехватом угроз, связанных с ракетными и беспилотными атаками, сообщает армия страны.
"ПВО Кувейта в настоящее время реагируют на угрозы вражеских ракет и беспилотников. Генштаб армии Кувейта подтверждает, что любые взрывы, которые могут быть слышны, связаны с работой систем ПВО по перехвату вражеских целей", - говорится в заявлении, размещенном на странице армии Кувейта в соцсети X.
Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
СМИ: в районе иранского острова Кешм прогремели взрывы
00:59
 
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