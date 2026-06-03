Экс-футболиста сборной России Кудряшова прооперируют после ДТП

"Операция состоится в ближайшее время. Мы разговаривали около часа назад, ему планировали делать рентген руки. Пока его никуда не отпускают, он в больнице. Самое главное, что он жив, его капитально проверят, но то, что операцию делать нужно, уже врачи подтвердили", - сказала Болотова.