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Экс-футболиста сборной России Кудряшова прооперируют после ДТП - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:08 03.06.2026
Экс-футболиста сборной России Кудряшова прооперируют после ДТП

Экс-футболисту сборной России Кудряшова потребуется операция после ДТП

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Хорватия - Игрок сборной России Фёдор Кудряшов (справа) и игрок сборной Хорватии Иван Перишич в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России.
Футбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Хорватия - Игрок сборной России Фёдор Кудряшов (справа) и игрок сборной Хорватии Иван Перишич в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России. - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшему футболисту сборной России Федору Кудряшову в ближайшее время проведут операцию.
  • Федор Кудряшов был госпитализирован после ДТП.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывшему футболисту сборной России Федору Кудряшову в ближайшее время проведут операцию, сообщила РИА Новости представитель спортсмена Елена Болотова.
Ранее в Telegram-канале Медиалиги сообщили, что Кудряшов был госпитализирован после ДТП.
"Операция состоится в ближайшее время. Мы разговаривали около часа назад, ему планировали делать рентген руки. Пока его никуда не отпускают, он в больнице. Самое главное, что он жив, его капитально проверят, но то, что операцию делать нужно, уже врачи подтвердили", - сказала Болотова.
Кудряшову 39 лет. На протяжении карьеры он выступал в составе "Химок", "Спартака", "Томи", "Краснодара", "Терека" (сейчас - "Ахмат"), "Ростова", "Рубина", "Факела" и "Сочи", а также в турецких клубах "Истанбул Башакшехир" и "Антальяспор". В активе защитника 48 матчей и один гол в составе сборной России, вместе с которой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. С 2025 года Кудряшов выступает за клуб Медиалиги 2Drots.
Федор Кудряшов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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