Экс-футболиста сборной России Кудряшова прооперируют после ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшему футболисту сборной России Федору Кудряшову в ближайшее время проведут операцию.
- Федор Кудряшов был госпитализирован после ДТП.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывшему футболисту сборной России Федору Кудряшову в ближайшее время проведут операцию, сообщила РИА Новости представитель спортсмена Елена Болотова.
"Операция состоится в ближайшее время. Мы разговаривали около часа назад, ему планировали делать рентген руки. Пока его никуда не отпускают, он в больнице. Самое главное, что он жив, его капитально проверят, но то, что операцию делать нужно, уже врачи подтвердили", - сказала Болотова.
Кудряшову 39 лет. На протяжении карьеры он выступал в составе "Химок", "Спартака", "Томи", "Краснодара", "Терека" (сейчас - "Ахмат"), "Ростова", "Рубина", "Факела" и "Сочи", а также в турецких клубах "Истанбул Башакшехир" и "Антальяспор". В активе защитника 48 матчей и один гол в составе сборной России, вместе с которой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. С 2025 года Кудряшов выступает за клуб Медиалиги 2Drots.