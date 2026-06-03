Экс-футболист сборной въехал в скорую на Кутузовском проспекте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов попал в ДТП.
- Федор Кудряшов врезался на мотоцикле в машину скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве и травмировал руку.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов госпитализирован в результате ДТП, сообщается в Telegram-канале Медиалиги.
Как сообщает Telegram-канал "Mash на спорте", Кудряшов врезался на своем мотоцикле в машину скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве. Спортсмен травмировал руку.
"Ему понадобилась госпитализация, но, к счастью, сейчас все в порядке", - говорится в сообщении лиги.
Кудряшову 39 лет. На протяжении карьеры он выступал в составе "Химок", "Спартака", "Томи", "Краснодара", "Терека" (сейчас - "Ахмат"), "Ростова", "Рубина", "Факела" и "Сочи", а также в турецких клубах "Истанбул Башакшехир" и "Антальяспор". В активе защитника 48 матчей и один гол в составе сборной России, вместе с которой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году. С 2025 года Кудряшов выступает за клуб Медиалиги 2Drots.