Что археологи обнаружили под Московским Кремлем

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Московский Кремль — одно из самых известных сооружений мира, на его территории хранится множество сокровищ, тайн и секретов, которые уже столетия зачаровывают, а иногда и пугают исследователей.

Что необычного находили?

Груды костей под собором

В 1840 году в Кремле начались работы по перестройке Благовещенского монастыря — одного из самых старых в цитадели. Когда строители стали рыть котлован под фундамент, земля буквально ушла из-под ног.

Прямо в центре Москвы открылся целый подземный город. Лабиринт ходов и помещений уходил вглубь. А в этих ходах лежали груды человеческих скелетов. Свидетели той находки описывали: кости не были аккуратно уложены в могилах. Они валялись беспорядочно, слоями, засыпанные землей и мусором.

Кто эти люди и когда они погибли? Ответа на этот вопрос так и не нашли. Документов тех лет о находке почти не осталось, а сам монастырь давно перестроен.

Погибли при пожаре?

Еще одну жутковатую находку, правда, гораздо более изученную , сделали в 2007 году. Археологи вели раскопки в Тайницком саду, южной части Кремля, которая в древности именовалась Подолом, и наткнулись на сгоревшее строение.

Внутри — останки трех человек. Судя по позам, они пытались спастись от огня. Забились в угол, в подпол, но дым и пламя настигли их. Анализ вещевого набора и керамики говорит о том, что постройка погибла в пожаре во второй половине XIV — середине XV века. Возможно, трагедия случилась в августе 1382 года, когда Москву разорил хан Тохтамыш. Ордынцы ворвались в город, жгли, убивали. Люди прятались в подвалах и погребах — и там их настигал огонь.

Загадочные подземелья

Одним из самых больших секретов Москвы являются подземные проходы под Кремлем, которые, предположительно, использовались для незаметного перемещения и вывоза казны при осаде или возникновения пожара. В царские времена подземелья сообщались между собой и имели несколько выходов на поверхность.

© Фото : Российская археология/Антропологические находки из средневековых слоев Тайницкого сада (по материалам раскопок в Московском Кремле в 2007 г.)/Бужилова А.П., Коваль В.Ю., Медникова М.Б., Энговатова А.В. Тайницкий сад © Фото : Российская археология/Антропологические находки из средневековых слоев Тайницкого сада (по материалам раскопок в Московском Кремле в 2007 г.)/Бужилова А.П., Коваль В.Ю., Медникова М.Б., Энговатова А.В. Тайницкий сад

В конце XIX века князь Николай Щербатов при обследовании первого этажа Набатной башни обнаружил под землей тайный ход, секретный тоннель, идущий под Боровицкими воротами, и шестиметровые сводчатые подземные палаты. Однако все полученные результаты осмотра бесследно исчезли в 1920 году.

А во время раскопок в 1935 году был обнаружен другой, белокаменный ход под Кремлем из угловой Арсенальной башни через среднюю до Арсенала. По одной из версий, в подземельях Кремля таится и мифическая библиотека Ивана Грозного.

Эхо войны

А в 2019 году на территории Московского Кремля обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны. Обезвреживание боеприпаса приостановило работу археологов на полтора часа. Позже бомбу вывезли для утилизации на одном из полигонов.

Находку обнаружили во время строительных работ по укреплению грунта в Тайницком саду недалеко от Москвы-реки, где в царские времена находился погреб для хранения продуктов.

Самый большой клад

Конечно же, находили на территории Кремля и множество кладов. Самый большой из них нашли в мае 1988-го, его так и назвали "Большой кремлевский клад".

Реставрационные и ремонтные работы близ Спасской башни открыли один из самых ценных схронов Кремля. Это был деревянный ларец, внутри которого находился цилиндрический туес из бересты.

Внутри было множество серебряных украшений начала XIII века. Это изделия древнерусских, скандинавских и восточных ювелиров, очень дорогие и ценные для той эпохи. Древнерусские мастера-ювелиры работали в те далекие времена в технике черни и золочения, знали гравировку и тиснение, создавали настоящие произведения искусства.

© Дмитрий Коробейников Выставка "Клады Кремля". Ювелирные украшения из Большого Кремлевского клада © Дмитрий Коробейников Выставка "Клады Кремля". Ювелирные украшения из Большого Кремлевского клада