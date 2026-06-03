Красноярский край стал лучшим в Сибири на отборочных этапах олимпиады

КРАСНОЯРСК, 3 июн – РИА Новости. Красноярский край показал лучший результат в Сибири на отборочных этапах Международной олимпиады по финансовой безопасности, сообщает министерство финансов региона.

Подведены итоги отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Исполнительный комитет утвердил список участников, успешно справившихся с заданиями двух туров. Олимпиада проводится по поручению президента РФ и с 2025 года проходит при поддержке нацпроекта "Молодежь и дети".

"В Сибирском федеральном округе победителями стали 69 ребят, в том числе 40 представителей Красноярского края", - говорится в сообщении.

В этом году в отборочных этапах олимпиады участвовали около 20 тысяч школьников и студентов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

"Красноярский край занял лидирующую позицию в Сибири. Такой результат стал возможным благодаря системной работе по финансовому просвещению, которую мы ведем в течение всего года... Финансовая грамотность – основа безопасного поведения, реальная защита людей от мошенников и цифровых угроз", – в свою очередь отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.