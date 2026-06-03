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Еще один крупный логистический центр построят в Костроме - РИА Новости, 03.06.2026
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
22:13 03.06.2026
Еще один крупный логистический центр построят в Костроме

"Транс Логистик" построит в Костроме еще один крупный логистический центр

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтомобильный мост через Волгу в Костроме
Автомобильный мост через Волгу в Костроме - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобильный мост через Волгу в Костроме. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Костромская компания ООО "Транс Логистик" построит в Костроме еще один крупный логистический центр, соответствующее соглашение было подписано в рамках ПМЭФ, сообщила администрация Костромской области.
"Инвестиционное соглашение в рамках международного экономического форума подписали губернатор Костромской области Сергей Ситников и генеральный директор ООО "Транс Логистик" Сергей Паисьев. В рамках соглашения компания построит в Костроме современный логистический центр общей площадью 9,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, Костромская область логистически сложная, и появление центра в значительной степени упростит доставку необходимых товаров, в том числе из маркетплейсов. По его мнению, проект позволит укрепить логистическую инфраструктуру региона и повысить инвестиционную привлекательность.
Инвестпроект рассчитан на 2026–2032 годы. Общий объем капитальных вложений в строительство составит более 231 миллиона рублей — это собственные средства инвестора. В рамках региональной поддержки инвестору предоставят земельный участок в аренду без проведения торгов.
"На протяжении достаточно длительного времени формировали пакет областных законов, нормативных актов, которые позволяют предоставлять сегодня меры поддержки. И в первую очередь, конечно, это налоговые льготы и выделение земельных участков для развития производства", - прокомментировал Сергей Ситников.
Сергей Паисьев отметил, что "Костромскую область отличает особое понимание и доброе отношение к бизнесу". По его мнению, это в первую очередь заслуга губернатора Сергея Ситникова.
По данным обладминистрации, компания "Транс Логистик" уже более 10 лет занимается организацией грузовых автомобильных перевозок по всей России, техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств. В 2023 году компании был предоставлен участок в аренду без проведения торгов на улице Индустриальной в Костроме. Построен огромный логистический комплекс, состоящий из пяти зданий. На площадях будут размещены крупнейшая транспортная компания ПЭК и маркетплейс "Озон". Общий объем вложений в объект составил более 250 миллионов рублей.
 
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