Еще один крупный логистический центр построят в Костроме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Костромская компания ООО "Транс Логистик" построит в Костроме еще один крупный логистический центр, соответствующее соглашение было подписано в рамках ПМЭФ, сообщила администрация Костромской области.

"Инвестиционное соглашение в рамках международного экономического форума подписали губернатор Костромской области Сергей Ситников и генеральный директор ООО "Транс Логистик" Сергей Паисьев. В рамках соглашения компания построит в Костроме современный логистический центр общей площадью 9,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, Костромская область логистически сложная, и появление центра в значительной степени упростит доставку необходимых товаров, в том числе из маркетплейсов. По его мнению, проект позволит укрепить логистическую инфраструктуру региона и повысить инвестиционную привлекательность.

Инвестпроект рассчитан на 2026–2032 годы. Общий объем капитальных вложений в строительство составит более 231 миллиона рублей — это собственные средства инвестора. В рамках региональной поддержки инвестору предоставят земельный участок в аренду без проведения торгов.

"На протяжении достаточно длительного времени формировали пакет областных законов, нормативных актов, которые позволяют предоставлять сегодня меры поддержки. И в первую очередь, конечно, это налоговые льготы и выделение земельных участков для развития производства", - прокомментировал Сергей Ситников.

Сергей Паисьев отметил, что "Костромскую область отличает особое понимание и доброе отношение к бизнесу". По его мнению, это в первую очередь заслуга губернатора Сергея Ситникова.