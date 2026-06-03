Костин дал совет, куда вложить миллион рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава ВТБ Андрей Костин считает, что миллион рублей лучше всего положить на депозит.

На фоне укрепления рубля ставку в 10–11% он назвал хорошей.

В качестве второго варианта источника фиксированной доходности Костин назвал корпоративные облигации.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что миллион рублей сейчас лучше всего положить на депозит. Об этом он сообщил журналистам в рамках ПМЭФ-2026.

"Ну конечно", - сказал Костин , отвечая на вопрос, считает ли он депозит выгодным инструментом для вложения.

По его мнению, на фоне укрепления рубля 10-11% — это очень хорошая ставка.

Банкир добавил, что на каком-то этапе он бы посоветовал перейти на фондовый рынок, но пока этот момент еще не настал.

По словам Костина, волатильность рынка сейчас обусловлена действием геополитических факторов, которые в том числе связаны с ситуацией в Персидском заливе.

В качестве второго варианта источника фиксированной доходности он назвал корпоративные облигации.

"Если выше ставки и хорошая компания российская, то почему нет. Они, конечно, все будут выплачивать, проблем нет. Но уходить в инструмент с нефиксированным доходом я бы пока не стал. Мне кажется, период волатильности мы еще не прошли", - сказал Костин.

По прогнозу банкира, ключевая ставка продолжит снижаться, и в следующем году, если она придет к значению с одной цифрой, можно будет поискать другие инструменты.