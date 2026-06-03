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Костин дал совет, куда вложить миллион рублей - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:38 03.06.2026 (обновлено: 19:56 03.06.2026)
Костин дал совет, куда вложить миллион рублей

Глава ВТБ Костин: миллион рублей сейчас лучше всего положить на депозит

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава ВТБ Андрей Костин
Глава ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ВТБ Андрей Костин считает, что миллион рублей лучше всего положить на депозит.
  • На фоне укрепления рубля ставку в 10–11% он назвал хорошей.
  • В качестве второго варианта источника фиксированной доходности Костин назвал корпоративные облигации.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что миллион рублей сейчас лучше всего положить на депозит. Об этом он сообщил журналистам в рамках ПМЭФ-2026.
"Ну конечно", - сказал Костин, отвечая на вопрос, считает ли он депозит выгодным инструментом для вложения.
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По его мнению, на фоне укрепления рубля 10-11% — это очень хорошая ставка.
Банкир добавил, что на каком-то этапе он бы посоветовал перейти на фондовый рынок, но пока этот момент еще не настал.
По словам Костина, волатильность рынка сейчас обусловлена действием геополитических факторов, которые в том числе связаны с ситуацией в Персидском заливе.
В качестве второго варианта источника фиксированной доходности он назвал корпоративные облигации.
"Если выше ставки и хорошая компания российская, то почему нет. Они, конечно, все будут выплачивать, проблем нет. Но уходить в инструмент с нефиксированным доходом я бы пока не стал. Мне кажется, период волатильности мы еще не прошли", - сказал Костин.
По прогнозу банкира, ключевая ставка продолжит снижаться, и в следующем году, если она придет к значению с одной цифрой, можно будет поискать другие инструменты.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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