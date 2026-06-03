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Королев договорился о создании в Верхневолжье центров игры в падел - РИА Новости, 03.06.2026
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:35 03.06.2026
Королев договорился о создании в Верхневолжье центров игры в падел

Соглашения о развитии падела в Тверской области подписаны на ПМЭФ-2026

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиКоролев договорился о создании в Верхневолжье центров игры в падел
Королев договорился о создании в Верхневолжье центров игры в падел - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Соглашения о создании центров для игры в падел и о сотрудничестве в популяризации этого вида спорта в Верхневолжье подписал на ПМЭФ-2026 губернатор Тверской области Виталий Королев, сообщает пресс-служба облправительства.
Документы стали итогом переговоров главы региона с президентом Федерации падела России Алексеем Золотаревым, генеральным директором Федерации Алексеем Сорокиным и управляющим партнером ООО "Буэнос Падел" Дмитрием Фоминым.
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев подписал соглашение о развитии Тверской фармацевтической компании - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Королев подписал соглашение о развитии Тверской фармацевтической компании
Вчера, 15:26
На сегодняшний день в Твери уже работает один центр для занятий паделом. В рамках инвестпроекта планируется открытие еще двух площадок в Заволжском и Московском районах города. Ожидается, что это привлечет в регион до 400 миллионов рублей инвестиций и создаст 30 новых рабочих мест. В планах ООО "Буэнос Падел" также расширение сети центров в Конаковском и Ржевском округах.
"Сам являюсь поклонником этого стремительно набирающего популярность вида спорта. Уверен, что развитие падела соответствует энергичному тверскому характеру. Это подтверждает стабильно высокая загрузка первого комплекса компании в Твери. Уверен, что появление в городе еще двух площадок будет способствовать приобщению детей и взрослых к занятиям спортом", – приводятся в сообщении слова Королева.
 
Тверская областьТверская областьВиталий КоролевТверьПМЭФ
 
 
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