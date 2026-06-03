Королев договорился о создании в Верхневолжье центров игры в падел

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Соглашения о создании центров для игры в падел и о сотрудничестве в популяризации этого вида спорта в Верхневолжье подписал на ПМЭФ-2026 губернатор Тверской области Виталий Королев, сообщает пресс-служба облправительства.

Документы стали итогом переговоров главы региона с президентом Федерации падела России Алексеем Золотаревым, генеральным директором Федерации Алексеем Сорокиным и управляющим партнером ООО "Буэнос Падел" Дмитрием Фоминым.

На сегодняшний день в Твери уже работает один центр для занятий паделом. В рамках инвестпроекта планируется открытие еще двух площадок в Заволжском и Московском районах города. Ожидается, что это привлечет в регион до 400 миллионов рублей инвестиций и создаст 30 новых рабочих мест. В планах ООО "Буэнос Падел" также расширение сети центров в Конаковском и Ржевском округах.