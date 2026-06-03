Рябков: новый раунд консультаций США и России по раздражителям состоится

"Мы сейчас даты не обсуждаем, мы сейчас смотрим, на чем сфокусироваться с точки зрения повестки дня. Потому что важные для нас вопросы подвисают, а технические многие темы, по которым какой-то прогресс достигается и возможен, они не требуют специализированных консультаций. Их можно по рабочим каналам прорабатывать и так", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.