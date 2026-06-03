Рябков: новый раунд консультаций США и России по раздражителям состоится

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый раунд консультаций США и России по взаимным «раздражителям» в отношениях состоится в любом случае.
- Конкретные сроки проведения раунда пока не определены, так как стороны еще обсуждают повестку дня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Новый раунд консультаций США и России по взаимным "раздражителям" в отношениях состоится в любом случае, но конкретных сроков пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы сейчас даты не обсуждаем, мы сейчас смотрим, на чем сфокусироваться с точки зрения повестки дня. Потому что важные для нас вопросы подвисают, а технические многие темы, по которым какой-то прогресс достигается и возможен, они не требуют специализированных консультаций. Их можно по рабочим каналам прорабатывать и так", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
"Но раунд мы проведем в любом случае, пока рано говорить о сроках", - добавил Рябков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.