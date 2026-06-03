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Рябков: новый раунд консультаций США и России по раздражителям состоится - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:35 03.06.2026 (обновлено: 17:50 03.06.2026)
Рябков: новый раунд консультаций США и России по раздражителям состоится

Рябков: новый раунд консультаций США и РФ по "раздражителям" состоится

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый раунд консультаций США и России по взаимным «раздражителям» в отношениях состоится в любом случае.
  • Конкретные сроки проведения раунда пока не определены, так как стороны еще обсуждают повестку дня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Новый раунд консультаций США и России по взаимным "раздражителям" в отношениях состоится в любом случае, но конкретных сроков пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы сейчас даты не обсуждаем, мы сейчас смотрим, на чем сфокусироваться с точки зрения повестки дня. Потому что важные для нас вопросы подвисают, а технические многие темы, по которым какой-то прогресс достигается и возможен, они не требуют специализированных консультаций. Их можно по рабочим каналам прорабатывать и так", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
"Но раунд мы проведем в любом случае, пока рано говорить о сроках", - добавил Рябков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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