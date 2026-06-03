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Более 900 красноярцев получили консультации по репродуктивному здоровью - РИА Новости, 03.06.2026
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12:50 03.06.2026
Более 900 красноярцев получили консультации по репродуктивному здоровью

В Красноярском крае провели акцию «День мужского здоровья»

© iStock.com / megafloppПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© iStock.com / megaflopp
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КРАСНОЯРСК, 3 июн – РИА Новости. Более 900 мужчин в Красноярском крае получили консультации специалистов по репродуктивному здоровью, сообщает министерство здравоохранения региона.
"Медицинские учреждения края провели акцию "День мужского здоровья". Особое внимание уделяли профилактике заболеваний репродуктивной системы – это актуально для мужчин от 18 до 49 лет... Всего в этот день обследование прошли 1376 мужчин, 928 человек получили консультации", - говорится в сообщении.
Жители региона могли пройти комплексную диагностику и получить рекомендации специалистов за один день. Программа включала консультации хирурга, который оценивал общее состояние здоровья, давал советы и при необходимости направлял на дообследование.
Отмечается, что репродуктивный скрининг входит в программу всеобщей диспансеризации населения в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
По данным минздрава, "День мужского здоровья" показал важность систематической заботы о самочувствии и регулярных профилактических осмотров. В связи с высоким интересом жителей края обсуждается возможность сделать одну из суббот месяца специализированной для углубленной диспансеризации мужского здоровья.
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