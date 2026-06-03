Более 900 красноярцев получили консультации по репродуктивному здоровью

КРАСНОЯРСК, 3 июн – РИА Новости. Более 900 мужчин в Красноярском крае получили консультации специалистов по репродуктивному здоровью, сообщает министерство здравоохранения региона.

"Медицинские учреждения края провели акцию "День мужского здоровья". Особое внимание уделяли профилактике заболеваний репродуктивной системы – это актуально для мужчин от 18 до 49 лет... Всего в этот день обследование прошли 1376 мужчин, 928 человек получили консультации", - говорится в сообщении.

Жители региона могли пройти комплексную диагностику и получить рекомендации специалистов за один день. Программа включала консультации хирурга, который оценивал общее состояние здоровья, давал советы и при необходимости направлял на дообследование.

Отмечается, что репродуктивный скрининг входит в программу всеобщей диспансеризации населения в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".