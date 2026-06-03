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Завершился турнир по конному спорту "Кубок Росконгресс. Кубок ПМЭФ-2026" - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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20:00 03.06.2026 (обновлено: 16:36 04.06.2026)
Завершился турнир по конному спорту "Кубок Росконгресс. Кубок ПМЭФ-2026"

В Питере прошел турнир по конному спорту "Кубок Росконгресс. Кубок ПМЭФ-2026"

© Фонд РосконгрессТурнир по конному спорту "Кубок Росконгресс. Кубок ПМЭФ-2026"
Турнир по конному спорту Кубок Росконгресс. Кубок ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фонд Росконгресс
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. В Санкт-Петербурге состоялся турнир по конному спорту "Кубок Росконгресс. Кубок ПМЭФ-2026".
В соревнованиях, прошедших в формате КЮР Большого приза, приняли участие ведущие спортсмены Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Главную награду программы забрала участница из Санкт-Петербурга Елизавета Писарева, которой торжественно вручили "Кубок ПМЭФ-2026".
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"Традиционно в числе 16 видов спорта, входящих в состав спортивных игр ПМЭФ-2026, присутствует конный турнир. Ежегодно событие приобретает больший размах, привлекает новых спортсменов — как профессионалов, так и любителей, — а также партнеров. Одна из важных для нас задач в сфере непосредственно конного спорта — не только расширить количество участников и партнеров, но и развивать отрасль посредством взаимодействия с государством, спортивным и бизнес-сообществом. В этом году в программу по конному спорту добавилась дисциплина выездка, и на будущий год мы будем стараться еще расширить перечень дисциплин, а также добавить дискуссионную и образовательную составляющую. Мы разрабатываем маршрут с посещением конных заводов, ипподромов, объектов конного наследия. И первое мероприятие будет в рамках форума „Путешествуй" в Москве уже на следующей неделе", — заявила замдиректора Фонда Росконгресс Ирина Жильцова.
ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
 
Фонд "Росконгресс"Санкт-ПетербургСпортКонный спорт
 
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