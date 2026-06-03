Стрелковый комплекс открыли в Смоленской области

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Многофункциональный стрелковый комплекс открыли в Новодугинском муниципальном округе Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Комплекс "Легион" предназначен для организации спортивной подготовки по стрелковым видам спорта: практической, высокоточной и стендовой стрельбе. По словам Анохина, новый объект стал единственной открытой стрелковой площадкой в Смоленской области.
"Учебные объекты комплекса включают три стрелковых галерей дальностью 2 тысячи, 600 и 100х100 метров, галереи для практической стрельбы, учебные аудитории, полосу препятствий. Здесь созданы комфортные условия для проживания, что позволяет размещать спортсменов", — написал губернатор в своем канале в мессенджере "Макс".
Комплекс уже принял Всероссийские соревнования по практической стрельбе из пистолета и карабина пистолетного калибра "Кубок губернатора Смоленской области". Анохин уточнил, что подобные состязания в разных дисциплинах прошли в регионе впервые. С 29 по 31 мая 137 участников из 20 регионов России соревновались по виду спорта "практическая стрельба" в дисциплине пистолет и карабин пистолетного калибра. В состязаниях участвовали спортсмены "Федерации практической стрельбы Смоленской области".