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Стрелковый комплекс открыли в Смоленской области - РИА Новости, 03.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
11:24 03.06.2026
Стрелковый комплекс открыли в Смоленской области

Многофункциональный стрелковый комплекс открыли в Смоленской области

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Многофункциональный стрелковый комплекс открыли в Новодугинском муниципальном округе Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Комплекс "Легион" предназначен для организации спортивной подготовки по стрелковым видам спорта: практической, высокоточной и стендовой стрельбе. По словам Анохина, новый объект стал единственной открытой стрелковой площадкой в Смоленской области.
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"Учебные объекты комплекса включают три стрелковых галерей дальностью 2 тысячи, 600 и 100х100 метров, галереи для практической стрельбы, учебные аудитории, полосу препятствий. Здесь созданы комфортные условия для проживания, что позволяет размещать спортсменов", — написал губернатор в своем канале в мессенджере "Макс".
Комплекс уже принял Всероссийские соревнования по практической стрельбе из пистолета и карабина пистолетного калибра "Кубок губернатора Смоленской области". Анохин уточнил, что подобные состязания в разных дисциплинах прошли в регионе впервые. С 29 по 31 мая 137 участников из 20 регионов России соревновались по виду спорта "практическая стрельба" в дисциплине пистолет и карабин пистолетного калибра. В состязаниях участвовали спортсмены "Федерации практической стрельбы Смоленской области".
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленская область
 
 
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