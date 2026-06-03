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Миронов предложил выплачивать компенсацию по уходу за пожилыми гражданами - РИА Новости, 03.06.2026
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04:48 03.06.2026
Миронов предложил выплачивать компенсацию по уходу за пожилыми гражданами

Миронов предложил выплачивать компенсацию по уходу за гражданами старше 80 лет

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сергей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил установить выплату по уходу за пенсионерами старше 80 лет в размере 50% от величины регионального прожиточного минимума.
  • Выплата должна предоставляться лицу, фактически осуществляющему уход за одиноко проживающим пенсионером старше 80 лет, независимо от формального статуса ухаживающего.
  • Критерием назначения выплаты является сочетание возраста 80+, одинокого проживания и низкой обеспеченности пенсионера.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить выплату по уходу за пенсионерами старше 80 лет в размере 50% от величины регионального прожиточного минимума.
Официальное обращение на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Считаю необходимым установить дополнительную выплату лицам по уходу за пенсионером, которому более 80 лет, независимо от формального статуса инвалидности", - сказано в письме.
Предлагаемая выплата, согласно инициативе, должна предоставляться лицу, фактически осуществляющему уход за одиноко проживающим пенсионером старше 80 (родственнику, соседу, социальному работнику) без обязательного формального статуса ухаживающего.
Критерием назначения является сочетание возраста 80+, одинокого проживания и низкой обеспеченности пенсионера (среднедушевой доход ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе). Размер выплаты предлагается установить в размере 50% от величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, что позволит учесть региональную дифференциацию. При этом выплата, как отмечается в документе, не должна учитываться при определении права на иные меры поддержки.
В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что в настоящее время выплата по уходу назначается только при наличии инвалидности I группы либо после оформления статуса ухаживающего лица через Пенсионный фонд.
"По данным Росстата, в стране проживают почти пять миллионов граждан старше 80 лет. Каждый четвертый из них живет в одиночестве, едва справляясь с многочисленными трудностями. Сам покупает продукты. Сам готовит. Без сопровождения ходит в поликлинику и контролирует время приема лекарств", - добавил парламентарий.
По его словам, необходимо вводить специальные выплаты за поддержку граждан старше 80 лет, и в масштабах государства на компенсацию потребуются "не такие большие деньги".
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ОбществоСергей МироновФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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