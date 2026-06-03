Краткий пересказ от РИА ИИ Три чашки кофе в день считаются нормой в кофейной индустрии.

Норма потребления кофе может варьироваться для каждого организма.

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Три чашки кофе в день считаются нормой в кофейной индустрии, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.

"В кофейной отрасли считается, что три чашки кофе в день – идеальный объем потребления", — отметил собеседник агентства.