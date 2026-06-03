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Эксперт назвал дневную норму потребления кофе - РИА Новости, 03.06.2026
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03:23 03.06.2026 (обновлено: 06:01 03.06.2026)
Эксперт назвал дневную норму потребления кофе

РИА Новости: в день можно употребить не более трех чашек кофе

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкОбжаренные зерна кофе
Обжаренные зерна кофе - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Обжаренные зерна кофе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три чашки кофе в день считаются нормой в кофейной индустрии.
  • Норма потребления кофе может варьироваться для каждого организма.
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Три чашки кофе в день считаются нормой в кофейной индустрии, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.
"В кофейной отрасли считается, что три чашки кофе в день – идеальный объем потребления", — отметил собеседник агентства.
Хилон при этом подчеркнул, что норма для каждого организма может варьироваться, а сам он предпочитает ограничиваться двумя чашками в день.
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