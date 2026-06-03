Эксперт назвал дневную норму потребления кофе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три чашки кофе в день считаются нормой в кофейной индустрии.
- Норма потребления кофе может варьироваться для каждого организма.
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Три чашки кофе в день считаются нормой в кофейной индустрии, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.
"В кофейной отрасли считается, что три чашки кофе в день – идеальный объем потребления", — отметил собеседник агентства.
Хилон при этом подчеркнул, что норма для каждого организма может варьироваться, а сам он предпочитает ограничиваться двумя чашками в день.
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