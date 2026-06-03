Футболистки КНДР со слезами на глазах встретились с Ким Чен Ыном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ким Чен Ын встретился с командой по женскому футболу "Нэкохян", обыгравшей южнокорейский клуб "Сувон".
- Спортсменки приветствовали его с восторженными возгласами и слезами радости на глазах.
- Лидер КНДР также встретился с игроками и тренерами сборной страны, завоевавшими первенство на Кубке Азии среди женщин младше 17 лет.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с командой по женскому футболу "Нэкохян", обыгравшей южнокорейский клуб "Сувон", спортсменки приветствовали его с восторженными возгласами и слезами радости на глазах, следует из репортажа Корейского центрального телевидения (КЦТВ).
Ранее в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передавало, что Ким Чен Ын во вторник встретился с футболистками и тренерами сборной страны и футбольной команды "Нэкохян" (в переводе с корейского "Моя Родина"), завоевавшими первенство на Кубке Азии по футболу среди женщин младше 17 лет и в финале женской Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК) соответственно.
В четверг КЦТВ показало кадры репортажа, посвященного встрече Ким Чен Ына с футболистками. На видео можно заметить, как лидер КНДР сначала пожимает руки участницам женской сборной страны по футболу, а затем также обменивается рукопожатиями с футболистками из "Нэкохян".
При этом на кадрах видно, как все спортсменки прыгают от радости со слезами счастья на глазах и с восторженными криками и хлопками приветствуют Ким Чен Ына. Также после рукопожатия каждая футболистка кланяется главе государства.
Как следует из репортажа, в завершении встречи Ким Чен Ын на память сфотографировался с обеими командами.
Двадцатого мая в полуфинале Лиги чемпионов АФК клуб из КНДР "Нэкохян" обыграл южнокорейский "Сувон" со счетом 2:1. Эта встреча стала первой для женских клубов из двух стран, прошедшей на территории Южной Кореи. Впоследствии 23 мая футболистки из "Нэкохян" победили японскую команду "Токио Верди Белеза" в финале Лиги.