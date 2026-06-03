Футболистки КНДР со слезами на глазах встретились с Ким Чен Ыном

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с командой по женскому футболу "Нэкохян", обыгравшей южнокорейский клуб "Сувон", спортсменки приветствовали его с восторженными возгласами и слезами радости на глазах, следует из репортажа Корейского центрального телевидения (КЦТВ).

При этом на кадрах видно, как все спортсменки прыгают от радости со слезами счастья на глазах и с восторженными криками и хлопками приветствуют Ким Чен Ына. Также после рукопожатия каждая футболистка кланяется главе государства.