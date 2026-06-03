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Флаг КНДР подняли на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:54 03.06.2026
Флаг КНДР подняли на ПМЭФ

Флаг КНДР подняли на ПМЭФ, где заявлена делегация из страны

© РИА НовостиПоднятие флага КНДР на ПМЭФ
Поднятие флага КНДР на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Поднятие флага КНДР на ПМЭФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Флаг КНДР был поднят на ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Флаг Корейской Народно-Демократической Республики подняли на Петербургском международном экономическом форуме, на который ранее отправилась делегация из этой страны, передает корреспондент РИА Новости.
Тридцатого мая Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что экономическая делегация КНДР в пятницу отправилась с визитом в Россию и Белоруссию для участия в ПМЭФ, а также в выставке "Белагро".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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