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В Вене представили книгу Кнайсль "Реквием по Европе" - РИА Новости, 03.06.2026
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19:12 03.06.2026
В Вене представили книгу Кнайсль "Реквием по Европе"

РИА Новости: посольство в Вене представило книгу экс-главы МИД Австрии Кнайсль

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Карин Кнайсль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Вене провело презентацию немецкого издания книги Карин Кнайсль «Реквием по Европе».
  • Немецкое издание книги было представлено австрийской аудитории 2 июня.
  • Книга представляет собой размышление о судьбе Европы, кризисе идентичности и утрате стратегического мышления.
ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Посольство России в Вене провело презентацию немецкого издания книги бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль "Реквием по Европе", передает корреспондент РИА Новости.
Автор приняла участие в мероприятии по видеосвязи. Немецкое издание книги было представлено австрийской аудитории 2 июня. Открывая встречу, посол России в Австрии Андрей Грозов отметил, что биография и профессиональный путь Кнайсль неразрывно связаны с международной политикой и стремлением к честному диалогу о будущем Европы, европейской безопасности и справедливом мировом порядке.
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"Книга "Реквием по Европе", вышедшая в 2024 году на русском языке, представляет собой не просто политическое эссе или анализ событий последних десятилетий. Это глубокое размышление о судьбе Европы, кризисе идентичности, утрате стратегического мышления и тех ценностях, которые когда-то объединяли европейское сообщество", - заявил Грозов на презентации.
Как отметил дипломат, автор известна своей независимой позицией, интеллектуальной смелостью и готовностью открыто обсуждать сложные темы независимо от политической конъюнктуры. "Именно поэтому ее книги вызывают заслуженный интерес читателей и находят широкий отклик, становясь поводом для серьезных дискуссий", - добавил посол.
Посол также поблагодарил Карин Кнайсль и Санкт-Петербургский государственный университет за организацию презентации и отметил, что экземпляры книги были переданы гостям мероприятия.
В ходе мероприятия участники обсудили основные темы книги, а также задали вопросы автору.
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В миреЕвропаРоссияАвстрияКарин КнайсльСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
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