В Вене представили книгу Кнайсль "Реквием по Европе"

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство России в Вене провело презентацию немецкого издания книги Карин Кнайсль «Реквием по Европе».

Немецкое издание книги было представлено австрийской аудитории 2 июня.

Книга представляет собой размышление о судьбе Европы, кризисе идентичности и утрате стратегического мышления.

ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Посольство России в Вене провело презентацию немецкого издания книги бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль "Реквием по Европе", передает корреспондент РИА Новости.

Автор приняла участие в мероприятии по видеосвязи. Немецкое издание книги было представлено австрийской аудитории 2 июня. Открывая встречу, посол России Австрии Андрей Грозов отметил, что биография и профессиональный путь Кнайсль неразрывно связаны с международной политикой и стремлением к честному диалогу о будущем Европы , европейской безопасности и справедливом мировом порядке.

"Книга "Реквием по Европе", вышедшая в 2024 году на русском языке, представляет собой не просто политическое эссе или анализ событий последних десятилетий. Это глубокое размышление о судьбе Европы, кризисе идентичности, утрате стратегического мышления и тех ценностях, которые когда-то объединяли европейское сообщество", - заявил Грозов на презентации.

Как отметил дипломат, автор известна своей независимой позицией, интеллектуальной смелостью и готовностью открыто обсуждать сложные темы независимо от политической конъюнктуры. "Именно поэтому ее книги вызывают заслуженный интерес читателей и находят широкий отклик, становясь поводом для серьезных дискуссий", - добавил посол.

Посол также поблагодарил Карин Кнайсль и Санкт-Петербургский государственный университет за организацию презентации и отметил, что экземпляры книги были переданы гостям мероприятия.