Киргизия намерена предложить в СБ ООН новые решения по конфликтам в мире

ООН, 3 июн - РИА Новости. Киргизия в качестве непостоянного члена Совбеза ООН попробует предложить инновационные решения по конфликтам в мире, в том числе на Украине, заявил в ответ на вопрос РИА Новости посол государства в США Эдиль Байсалов.

"Мы осведомлены обо всех текущих кризисах. У нас есть собственные взгляды. Мы, очевидно, будем консультироваться со многими членами, которые поддержали наше избрание. Мы знаем процедуры Совета безопасности и будем голосом, который попытается представить некоторые инновационные решения", - сказал дипломат журналистам в ООН.

"Именно поэтому важно, чтобы такие страны, как Киргизия, которые никогда ранее не работали в Совете безопасности, были приглашены за этот стол, где принимаются решения, потому что мы считаем, что давно пора: старые решения старых держав снова и снова предлагаются для новых проблем", - констатировал посол.