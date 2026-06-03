Киргизия намерена предложить в СБ ООН новые решения по конфликтам в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киргизия избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы.
- Посол Киргизии в США Эдиль Байсалов заявил, что страна предложит инновационные решения по мировым конфликтам, включая ситуацию на Украине.
- Байсалов считает, что участие стран, ранее не работавших в Совете Безопасности, важно для поиска новых решений мировых проблем.
ООН, 3 июн - РИА Новости. Киргизия в качестве непостоянного члена Совбеза ООН попробует предложить инновационные решения по конфликтам в мире, в том числе на Украине, заявил в ответ на вопрос РИА Новости посол государства в США Эдиль Байсалов.
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"Мы осведомлены обо всех текущих кризисах. У нас есть собственные взгляды. Мы, очевидно, будем консультироваться со многими членами, которые поддержали наше избрание. Мы знаем процедуры Совета безопасности и будем голосом, который попытается представить некоторые инновационные решения", - сказал дипломат журналистам в ООН.
"Именно поэтому важно, чтобы такие страны, как Киргизия, которые никогда ранее не работали в Совете безопасности, были приглашены за этот стол, где принимаются решения, потому что мы считаем, что давно пора: старые решения старых держав снова и снова предлагаются для новых проблем", - констатировал посол.
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