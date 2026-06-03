Хусанов вошел в число самых подорожавших футболистов АПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Абдукодир Хусанов из «Манчестер Сити» и сборной Узбекистана вошел в десятку самых подорожавших футболистов АПЛ, прибавив 15 млн евро к своей стоимости, которая теперь составляет 50 млн евро.
- Лидером рейтинга подорожавших игроков стал французский нападающий «Борнмута» Эли Крупи, подорожавший на 30 млн евро — с 40 до 70 млн евро.
- Самым подешевевшим игроком АПЛ стал шведский полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски, потерявший 18 млн евро стоимости.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вошел в десятку самых подорожавших футболистов Английской премьер-лиги (АПЛ) по версии портала Transfermarkt.
22-летний Хусанов прибавил 15 млн евро к своей стоимости, которая теперь составляет 50 млн евро. Лидером рейтинга стал французский нападающий "Борнмута" Эли Крупи, подорожавший на 30 млн евро - с 40 до 70 млн евро. 25 млн евро прибавил французский полузащитник "Манчестер Сити" Райан Шерки (90 млн). На 20 млн евро дороже стали защитник "Сити" Нико О'Райли (70 млн), полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну (70 млн) и бразильский форвард "Борнмута" Райан (60 млн).
Самым подешевевшим игроком АПЛ стал шведский полузащитник "Тоттенхэма" Деян Кулушевски (17 млн) потерявший 18 млн евро стоимости. На 15 млн евро дешевле стали шведский форвард "Ливерпуля" Александер Исак (85 млн), нидерландский защитник "Тоттенхэма" Микки ван де Вен (50 млн) и испанский полузащитник "Сити" Родри (50 млн).
Самым дорогим игроком лиги остается норвежский форвард "Сити" Эрлинг Холанд (200 млн), в тройку также входят выступающие за лондонский "Арсенал" полузащитник Деклан Райс (120 млн) и вингер Букайо Сака (115 млн).