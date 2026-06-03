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На Матче звезд НХЛ будет турнир сборных с участием российских игроков - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Хоккей
 
00:27 03.06.2026
На Матче звезд НХЛ будет турнир сборных с участием российских игроков

На Матче звезд НХЛ будет турнир национальных команд с россиянами в сборной мира

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2027 году в рамках Матча звезд НХЛ состоится турнир национальных сборных в формате «3 на 3».
  • В турнире сыграют сборные США, Канады, Финляндии, Швеции и сборная мира, в которую войдут в том числе российские игроки.
  • Турнир пройдет 5–6 февраля в Нью-Йорке, всего будет проведено 10 матчей по пять минут, а две лучшие команды поборются в финале за приз в 2 миллиона долларов.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) изменила формат проведения Матча звезд, в 2027 году в его рамках состоится турнир национальных сборных в формате "3 на 3", сообщается на сайте организации.
Мероприятие пройдет 5-6 февраля в Нью-Йорке на домашней арене "Айлендерс".
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На турнире сыграют сборные США, Канады, Финляндии и Швеции, а также сборная мира, в которую, по словам заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли, войдут в том числе российские игроки.
В каждую сборную войдут по 11 хоккеистов - девять полевых и два вратаря. Голосование по составу участников откроется в декабре, трех участников каждой из команд выберут авторы сайта НХЛ.
Все команды по разу сыграют друг с другом, всего будет проведено 10 матчей по пять минут. За победу команды будут получать два очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0. Лучшие две команды сыграют в финальном матче, победитель получит 2 миллиона долларов.
Также при участии 10 игроков до 25 лет пройдут восемь конкурсов. Победитель получит 1 миллион долларов.
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