На Матче звезд НХЛ будет турнир сборных с участием российских игроков

Краткий пересказ от РИА ИИ В 2027 году в рамках Матча звезд НХЛ состоится турнир национальных сборных в формате «3 на 3».

В турнире сыграют сборные США, Канады, Финляндии, Швеции и сборная мира, в которую войдут в том числе российские игроки.

Турнир пройдет 5–6 февраля в Нью-Йорке, всего будет проведено 10 матчей по пять минут, а две лучшие команды поборются в финале за приз в 2 миллиона долларов.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) изменила формат проведения Матча звезд, в 2027 году в его рамках состоится турнир национальных сборных в формате "3 на 3", сообщается на сайте организации.

Мероприятие пройдет 5-6 февраля в Нью-Йорке на домашней арене "Айлендерс".

На турнире сыграют сборные США, Канады, Финляндии и Швеции, а также сборная мира, в которую, по словам заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли , войдут в том числе российские игроки.

В каждую сборную войдут по 11 хоккеистов - девять полевых и два вратаря. Голосование по составу участников откроется в декабре, трех участников каждой из команд выберут авторы сайта НХЛ.

Все команды по разу сыграют друг с другом, всего будет проведено 10 матчей по пять минут. За победу команды будут получать два очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0. Лучшие две команды сыграют в финальном матче, победитель получит 2 миллиона долларов.