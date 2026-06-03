В Харькове прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел четвертый за сутки взрыв.
- В части область звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Четвертый за сутки взрыв прогремел в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Этот же телеканал в среду уже сообщал о трех взрывах в Харькове.
"В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18