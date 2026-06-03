Хакасия и "Русал" на ПМЭФ-2026 подпишут соглашение на три миллиарда рублей

"Будет подписано крупное соглашение на 3 миллиарда (рублей - ред.) с "Русалом", но не в области производства алюминия. У нас "Русал" еще зашел и как предприятие сельскохозяйственное в Орджоникидзевском и Ширинском районе уже несколько лет тому назад. Это предприятие функционирует, "Русал" его развивает... Планируется... расширение мощностей для транспортировки продукции растениеводства и ряд других приобретений. Например, оборудования для производства рапсового масла", - рассказал Коновалов.