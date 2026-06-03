Хакасия и "Русал" на ПМЭФ-2026 подпишут соглашение на три миллиарда рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хакасия и "Русал" намерены заключить соглашение о сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере на сумму 3 миллиарда рублей в рамках работы ПМЭФ-2026.
- "Русал" уже несколько лет функционирует и развивается в качестве сельскохозяйственного предприятия в Орджоникидзевском и Ширинском районах Хакасии.
- Планируется расширение мощностей для транспортировки продукции растениеводства и приобретение оборудования для производства рапсового масла.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Хакасия и "Русал" в рамках работы ПМЭФ намерены заключить соглашение о сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере на сумму 3 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Хакасии Валентин Коновалов.
"Будет подписано крупное соглашение на 3 миллиарда (рублей - ред.) с "Русалом", но не в области производства алюминия. У нас "Русал" еще зашел и как предприятие сельскохозяйственное в Орджоникидзевском и Ширинском районе уже несколько лет тому назад. Это предприятие функционирует, "Русал" его развивает... Планируется... расширение мощностей для транспортировки продукции растениеводства и ряд других приобретений. Например, оборудования для производства рапсового масла", - рассказал Коновалов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.