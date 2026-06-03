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Хакасия и "Русал" на ПМЭФ-2026 подпишут соглашение на три миллиарда рублей - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:17 03.06.2026 (обновлено: 16:25 03.06.2026)
Хакасия и "Русал" на ПМЭФ-2026 подпишут соглашение на три миллиарда рублей

РИА Новости: Хакасия и "Русал" подпишут соглашение на три миллиарда рублей

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВывеска Управляющей компании "РУСАЛ"
Вывеска Управляющей компании РУСАЛ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вывеска Управляющей компании "РУСАЛ". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хакасия и "Русал" намерены заключить соглашение о сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере на сумму 3 миллиарда рублей в рамках работы ПМЭФ-2026.
  • "Русал" уже несколько лет функционирует и развивается в качестве сельскохозяйственного предприятия в Орджоникидзевском и Ширинском районах Хакасии.
  • Планируется расширение мощностей для транспортировки продукции растениеводства и приобретение оборудования для производства рапсового масла.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Хакасия и "Русал" в рамках работы ПМЭФ намерены заключить соглашение о сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере на сумму 3 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Хакасии Валентин Коновалов.
"Будет подписано крупное соглашение на 3 миллиарда (рублей - ред.) с "Русалом", но не в области производства алюминия. У нас "Русал" еще зашел и как предприятие сельскохозяйственное в Орджоникидзевском и Ширинском районе уже несколько лет тому назад. Это предприятие функционирует, "Русал" его развивает... Планируется... расширение мощностей для транспортировки продукции растениеводства и ряд других приобретений. Например, оборудования для производства рапсового масла", - рассказал Коновалов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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