На стенде СФО на ПМЭФ сыграли мелодию на традиционном хакасском инструменте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представитель Хакасии исполнил мелодию на чатхане и продемонстрировал горловое пение на стенде Сибирского федерального округа на Петербургском международном экономическом форуме.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Представитель республики Хакасия исполнил мелодию на национальном музыкальном инструменте чатхан на стенде Сибирского федерального округа на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
Представитель республики продемонстрировал игру на чатхане и горловое пение. Исполнитель рассказал РИА Новости, что чатхан является традиционным хакасским инструментом, струны которого крепятся на бараньих косточках.
Стенд "Большая Сибирь" объединил республики Алтай, Хакасия и Тыва, Алтайский и Красноярский край, Кузбасс, Иркутскую, Омскую, Томскую и Новосибирскую область. Он выполнен в виде поезда с переговорными комнатами, каждая из которых посвящена отдельному региону.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.