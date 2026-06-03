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На стенде СФО на ПМЭФ сыграли мелодию на традиционном хакасском инструменте - РИА Новости, 03.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
10:56 03.06.2026
На стенде СФО на ПМЭФ сыграли мелодию на традиционном хакасском инструменте

На стенде СФО на ПМЭФ сыграли мелодию на чатхане

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель Хакасии исполнил мелодию на чатхане и продемонстрировал горловое пение на стенде Сибирского федерального округа на Петербургском международном экономическом форуме.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Представитель республики Хакасия исполнил мелодию на национальном музыкальном инструменте чатхан на стенде Сибирского федерального округа на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
Представитель республики продемонстрировал игру на чатхане и горловое пение. Исполнитель рассказал РИА Новости, что чатхан является традиционным хакасским инструментом, струны которого крепятся на бараньих косточках.
Стенд "Большая Сибирь" объединил республики Алтай, Хакасия и Тыва, Алтайский и Красноярский край, Кузбасс, Иркутскую, Омскую, Томскую и Новосибирскую область. Он выполнен в виде поезда с переговорными комнатами, каждая из которых посвящена отдельному региону.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Интеллектуальная система экспресс-диагностики здоровья человека от Росатома на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
"Росатом" на ПМЭФ-2026 показал систему экспресс-диагностики здоровья
10:22
 
ПМЭФ-2026Республика АлтайРеспублика ХакасияРеспублика Тыва
 
 
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