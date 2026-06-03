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В Роснедрах рассказали, сколько месторождений открыли в 2026 году - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:02 03.06.2026 (обновлено: 20:46 03.06.2026)
В Роснедрах рассказали, сколько месторождений открыли в 2026 году

Казанов: более 90 месторождений уже открыли в России в 2026 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКарьер горно-обогатительного комбината
Карьер горно-обогатительного комбината - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Карьер горно-обогатительного комбината. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России в 2026 году было открыто более 90 новых месторождений.
  • Большинство открытых месторождений — небольшие месторождения россыпного золота.
  • Новые открытия и прирост запасов действующих месторождений ожидаются на Чукотке, в Магадане, Амурской области и Якутии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Более 90 новых месторождений уже было открыто в России в 2026 году, большинство из них по россыпному золоту, заявил в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы фиксируем открытия новых запасов по факту утверждения Государственной комиссии. И таких случаев у нас больше 90. Там есть и новые, там есть и доращивание запасов, но если говорить о совсем новых, то их больше 90", - сказал он.
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"Большинство из них - это твердые, и из них подавляющее большинство - это небольшие месторождения россыпного золота", - добавил Казанов.
Руководитель Роснедр пояснил, что среди заметных открытий - месторождение золота на Чукотке - Телевеем, на котором "Ареал" получил 30 тонн золота и 392 тонны серебра. Кроме того, вблизи Ковдорского ГОКа, на Кольском полуострове, было открыто месторождение железо-фосфорных руд - Гора Южная с 44 миллионами железных руд, 2,1 миллиона апатитовых руд и 24,9 тысячи тонн циркония.
По его словам, в основном сейчас можно ждать новых открытий и прироста запасов действующих месторождений на Чукотке, в Магадане, Амурской области и Якутии.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияМагаданЧукоткаФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
 
 
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