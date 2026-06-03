В Роснедрах рассказали, сколько месторождений открыли в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ В России в 2026 году было открыто более 90 новых месторождений.

Большинство открытых месторождений — небольшие месторождения россыпного золота.

Новые открытия и прирост запасов действующих месторождений ожидаются на Чукотке, в Магадане, Амурской области и Якутии.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Более 90 новых месторождений уже было открыто в России в 2026 году, большинство из них по россыпному золоту, заявил в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы фиксируем открытия новых запасов по факту утверждения Государственной комиссии. И таких случаев у нас больше 90. Там есть и новые, там есть и доращивание запасов, но если говорить о совсем новых, то их больше 90", - сказал он.

"Большинство из них - это твердые, и из них подавляющее большинство - это небольшие месторождения россыпного золота", - добавил Казанов.

Руководитель Роснедр пояснил, что среди заметных открытий - месторождение золота на Чукотке - Телевеем, на котором "Ареал" получил 30 тонн золота и 392 тонны серебра. Кроме того, вблизи Ковдорского ГОКа, на Кольском полуострове, было открыто месторождение железо-фосфорных руд - Гора Южная с 44 миллионами железных руд, 2,1 миллиона апатитовых руд и 24,9 тысячи тонн циркония.

По его словам, в основном сейчас можно ждать новых открытий и прироста запасов действующих месторождений на Чукотке , в Магадане Амурской области и Якутии.