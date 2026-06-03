В Роснедрах рассказали о крупных открытиях месторождений в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель Роснедр Олег Казанов сообщил, что сейчас основные крупные открытия в России приходятся на медь.

Также крупными месторождениями характеризуются железо и редкоземельные металлы.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Сейчас основные крупные открытия в России приходятся на медь, этот металл геологически склонен к формированию крупных месторождений, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов на полях ПМЭФ.

"Среди высоколиквидных видов сырья есть те, которые более геологически склонны к формированию крупных месторождений. Это, например, медь. Все наши последние открытия крупные - это медь", - сказал он.

Казанов отметил, что также преимущественно крупными месторождениями характеризуются железо и редкоземельные металлы.