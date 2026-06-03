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В Роснедрах рассказали о крупных открытиях месторождений в России - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:26 03.06.2026
В Роснедрах рассказали о крупных открытиях месторождений в России

Казанов: основные крупные открытия месторождений в РФ сейчас приходятся на медь

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкКамни с фрагментами медной руды вблизи Удоканского месторождения меди
Камни с фрагментами медной руды вблизи Удоканского месторождения меди - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель Роснедр Олег Казанов сообщил, что сейчас основные крупные открытия в России приходятся на медь.
  • Также крупными месторождениями характеризуются железо и редкоземельные металлы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Сейчас основные крупные открытия в России приходятся на медь, этот металл геологически склонен к формированию крупных месторождений, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов на полях ПМЭФ.
"Среди высоколиквидных видов сырья есть те, которые более геологически склонны к формированию крупных месторождений. Это, например, медь. Все наши последние открытия крупные - это медь", - сказал он.
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Казанов отметил, что также преимущественно крупными месторождениями характеризуются железо и редкоземельные металлы.
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