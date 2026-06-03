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В Крыму предложили подготовить для Каспарова* клетку - РИА Новости, 03.06.2026
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19:42 03.06.2026
В Крыму предложили подготовить для Каспарова* клетку

Чегринец предложил подготовить клетку для Каспарова

© Катерина КачаловаГарри Каспаров*
Гарри Каспаров* - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Катерина Качалова
Гарри Каспаров*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман Чегринец, заместитель председателя Общественной палаты Крыма, предложил подготовить клетку для Гарри Каспарова*.
  • Гарри Каспаров* заявил, что видит завершение украинского конфликта возвращением Крыма под контроль Украины.
  • Чегринец считает, что Каспарова* используют западные страны, а потом "выкинут за ненадобностью".
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Роман Чегринец в разговоре с РИА Новости предложил подготовить клетку для шахматиста Гарри Каспарова* (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов), заявившего, что видит завершение украинского конфликта возвращением Крыма под контроль Украины.
Ранее Каспаров* в своих соцсетях заявил, что видит завершение украинского конфликта возвращением Крыма под контроль Украины, с развевающимся украинским флагом над Севастополем.
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"Если что и будет ждать Каспарова* в Крыму, так это клетка, где он может комфортно сидеть с флагами тех стран, ради которых предал свою родину", - сказал Чегринец.
По его словам, обращать внимание на беглых политиканов и предателей, которым, в том числе, является Каспаров*, не стоит.
"Западные хозяева используют Каспарова*, пока он еще будет им интересен, чтобы тявкать на Россию, а потом выкинут за ненадобностью", - сказал Чегринец.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма "закрыт окончательно".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ, внесен в перечень экстремистов и террористов.
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