В Крыму предложили подготовить для Каспарова* клетку

Краткий пересказ от РИА ИИ Роман Чегринец, заместитель председателя Общественной палаты Крыма, предложил подготовить клетку для Гарри Каспарова*.

Гарри Каспаров* заявил, что видит завершение украинского конфликта возвращением Крыма под контроль Украины.

Чегринец считает, что Каспарова* используют западные страны, а потом "выкинут за ненадобностью".

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Роман Чегринец в разговоре с РИА Новости предложил подготовить клетку для шахматиста Гарри Каспарова* (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов), заявившего, что видит завершение украинского конфликта возвращением Крыма под контроль Украины.

Ранее Каспаров * в своих соцсетях заявил, что видит завершение украинского конфликта возвращением Крыма под контроль Украины , с развевающимся украинским флагом над Севастополем

"Если что и будет ждать Каспарова* в Крыму, так это клетка, где он может комфортно сидеть с флагами тех стран, ради которых предал свою родину", - сказал Чегринец

По его словам, обращать внимание на беглых политиканов и предателей, которым, в том числе, является Каспаров*, не стоит.

"Западные хозяева используют Каспарова*, пока он еще будет им интересен, чтобы тявкать на Россию , а потом выкинут за ненадобностью", - сказал Чегринец.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН . По словам президента РФ Владимира Путина , вопрос принадлежности Крыма "закрыт окончательно".