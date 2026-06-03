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Калинская не смогла выйти в полуфинал "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Теннис
 
14:08 03.06.2026 (обновлено: 14:48 03.06.2026)
Калинская не смогла выйти в полуфинал "Ролан Гаррос"

Калинская проиграла Хвалиньской в четвертьфинале "Ролан Гаррос"

© Фото : сайт Harper's BazaarАнна Калинская
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : сайт Harper's Bazaar
Анна Калинская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Анна Калинская проиграла представительнице Польши Майе Хвалиньской в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.
  • Майя Хвалинская впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема и будет играть с победительницей матча между Ариной Соболенко и Дианой Шнайдер.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская потерпела поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В четвертьфинале Калинская (22-й номер посева) проиграла представительнице Польши Майе Хвалиньской со счетом 6:7 (3:7), 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты. При этом в первом сете россиянке удалось сравнять счет, отыгравшись со счета 1:5 и двух сетболов.
Хвалиньская стала шестой теннисисткой в Открытой эре, сумевшей выйти в полуфинал турнира Большого шлема, пробившись в основную сетку через квалификацию. Она повторила лучший результат квалифаеров на "Ролан Гаррос", которого в 2020 году достигла аргентинка Надя Подорошка. Кроме того, Хвалиньская стала второй представительницей Польши в Открытой эре, вышедшей в полуфинал одиночного разряда Открытого чемпионата Франции, после Иги Швентек. По итогам турнира 114-я ракетка мира поднимется минимум на 30-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
В полуфинале Хвалинская, занимающая 114-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сыграет с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко (1) и россиянкой Дианой Шнайдер (25). 24-летняя полька впервые добралась до стадии 1/2 финала на турнирах Большого шлема.
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ТеннисСпортРолан ГарросАнна КалинскаяАрина СоболенкоДиана ШнайдерЖенская теннисная ассоциация (WTA)Надя ПодорошкаИга Швентек
 
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