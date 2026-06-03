Калинская не смогла выйти в полуфинал "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Анна Калинская проиграла представительнице Польши Майе Хвалиньской в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.
- Майя Хвалинская впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема и будет играть с победительницей матча между Ариной Соболенко и Дианой Шнайдер.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская потерпела поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Хвалиньская стала шестой теннисисткой в Открытой эре, сумевшей выйти в полуфинал турнира Большого шлема, пробившись в основную сетку через квалификацию. Она повторила лучший результат квалифаеров на "Ролан Гаррос", которого в 2020 году достигла аргентинка Надя Подорошка. Кроме того, Хвалиньская стала второй представительницей Польши в Открытой эре, вышедшей в полуфинал одиночного разряда Открытого чемпионата Франции, после Иги Швентек. По итогам турнира 114-я ракетка мира поднимется минимум на 30-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
В полуфинале Хвалинская, занимающая 114-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сыграет с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко (1) и россиянкой Дианой Шнайдер (25). 24-летняя полька впервые добралась до стадии 1/2 финала на турнирах Большого шлема.