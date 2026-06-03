СУРГУТ, 3 июн – РИА Новости. Более 660 подростков трудоустроят этим летом в Сургутском районе Югры, всего до конца года планируется обеспечить работой около 1,8 тысячи детей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"Этим летом в Сургутском районе трудоустроят более 660 подростков. Всего до конца года МАУ "Районный молодежный центр" в рамках национального проекта "Молодежь и дети" планирует обеспечить работой порядка 1,8 тысячи несовершеннолетних", - написал Трубецкой в своем канале на платформе "Макс".

Глава Сургутского района также отметил, что муниципалитет совместно с партнерами реализует программу бесплатного обучения "Проф-МК" для жителей от 14 до 35 лет. По итогам курсов участники получают сертификаты государственного образца. Направления обучения формируются по запросам самих подростков. В этом году доступны пять курсов: "Графический дизайн", "Вожатское мастерство", "Дизайн бровей", "Оператор ЧПУ" и новое – "Агент банка".

"Занятия проходят в течение нескольких месяцев в очном или дистанционном форматах. Набор открыт постоянно, в том числе в группах РМЦ в социальных сетях. По соглашению с коммерческими структурами азам банковского дела уже обучились 30 человек, всего программой охвачены 175 жителей", - подчеркнул Андрей Трубецкой.