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Более 660 подростков трудоустроят этим летом в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 03.06.2026
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
22:16 03.06.2026
Более 660 подростков трудоустроят этим летом в Сургутском районе Югры

Более 660 подростков трудоустроят этим летом в Сургутском районе Югры

© iStock.com / seb_raДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© iStock.com / seb_ra
Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
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СУРГУТ, 3 июн – РИА Новости. Более 660 подростков трудоустроят этим летом в Сургутском районе Югры, всего до конца года планируется обеспечить работой около 1,8 тысячи детей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Этим летом в Сургутском районе трудоустроят более 660 подростков. Всего до конца года МАУ "Районный молодежный центр" в рамках национального проекта "Молодежь и дети" планирует обеспечить работой порядка 1,8 тысячи несовершеннолетних", - написал Трубецкой в своем канале на платформе "Макс".
Глава Сургутского района также отметил, что муниципалитет совместно с партнерами реализует программу бесплатного обучения "Проф-МК" для жителей от 14 до 35 лет. По итогам курсов участники получают сертификаты государственного образца. Направления обучения формируются по запросам самих подростков. В этом году доступны пять курсов: "Графический дизайн", "Вожатское мастерство", "Дизайн бровей", "Оператор ЧПУ" и новое – "Агент банка".
"Занятия проходят в течение нескольких месяцев в очном или дистанционном форматах. Набор открыт постоянно, в том числе в группах РМЦ в социальных сетях. По соглашению с коммерческими структурами азам банковского дела уже обучились 30 человек, всего программой охвачены 175 жителей", - подчеркнул Андрей Трубецкой.
Также глава уточнил, что вожатское направление стало наиболее востребованным. Получившие сертификаты смогут работать на летних площадках во дворах и в пришкольных лагерях. Этим летом с детьми будут заниматься 70 молодых вожатых, которые будут получать зарплату около 14,5 тысячи рублей при сокращенном рабочем дне.
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