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Кроссовер "АГР Холдинга" Jeland J6 впервые показали на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:23 03.06.2026 (обновлено: 11:48 03.06.2026)

Кроссовер "АГР Холдинга" Jeland J6 впервые показали на ПМЭФ

© РИА НовостиКроссовер "АГР Холдинга" Jeland J6 на ПМЭФ
Кроссовер АГР Холдинга Jeland J6 на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Кроссовер "АГР Холдинга" Jeland J6 на ПМЭФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кроссовер нового бренда Jeland модели J6 впервые представлен на Петербургском международном экономическом форуме.
  • Производство Jeland на бывшем заводе General Motors в Шушарах запустят «АГР Холдинг» и китайская компания Defetoo в текущем квартале.
  • Цена кроссовера Jeland J6 будет составлять от 2,29 до 2,65 миллиона рублей в зависимости от комплектации.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Кроссовер нового бренда Jeland модели J6, который будет выпускать "АГР Холдинг" на заводе в Шушарах, впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
Автомобиль белого цвета представлен на стенде Санкт-Петербурга, на решетке радиатора нет названия бренда, но его можно увидеть на табличке на руле машины.
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Jeland - бренд, производство которого на бывшем заводе General Motors в Шушарах готовятся запустить в текущем квартале "АГР Холдинг" совместно с китайской компанией Defetoo.
Планируется, что его цена будет составлять от 2,29 до 2,65 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Модель получит турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил, роботизированную коробку передач и передний привод.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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