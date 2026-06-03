Кроссовер "АГР Холдинга" Jeland J6 впервые показали на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кроссовер нового бренда Jeland модели J6 впервые представлен на Петербургском международном экономическом форуме.
- Производство Jeland на бывшем заводе General Motors в Шушарах запустят «АГР Холдинг» и китайская компания Defetoo в текущем квартале.
- Цена кроссовера Jeland J6 будет составлять от 2,29 до 2,65 миллиона рублей в зависимости от комплектации.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Кроссовер нового бренда Jeland модели J6, который будет выпускать "АГР Холдинг" на заводе в Шушарах, впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
Автомобиль белого цвета представлен на стенде Санкт-Петербурга, на решетке радиатора нет названия бренда, но его можно увидеть на табличке на руле машины.
Jeland - бренд, производство которого на бывшем заводе General Motors в Шушарах готовятся запустить в текущем квартале "АГР Холдинг" совместно с китайской компанией Defetoo.
Планируется, что его цена будет составлять от 2,29 до 2,65 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Модель получит турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил, роботизированную коробку передач и передний привод.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.