Кроссовер "АГР Холдинга" Jeland J6 впервые показали на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ Кроссовер нового бренда Jeland модели J6 впервые представлен на Петербургском международном экономическом форуме.

Производство Jeland на бывшем заводе General Motors в Шушарах запустят «АГР Холдинг» и китайская компания Defetoo в текущем квартале.

Цена кроссовера Jeland J6 будет составлять от 2,29 до 2,65 миллиона рублей в зависимости от комплектации.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Кроссовер нового бренда Jeland модели J6, который будет выпускать "АГР Холдинг" на заводе в Шушарах, впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.

Автомобиль белого цвета представлен на стенде Санкт-Петербурга , на решетке радиатора нет названия бренда, но его можно увидеть на табличке на руле машины.

Jeland - бренд, производство которого на бывшем заводе General Motors в Шушарах готовятся запустить в текущем квартале "АГР Холдинг" совместно с китайской компанией Defetoo.

Планируется, что его цена будет составлять от 2,29 до 2,65 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Модель получит турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил, роботизированную коробку передач и передний привод.