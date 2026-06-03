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В Иваново пропал 14-летний подросток - РИА Новости, 03.06.2026
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14:47 03.06.2026
В Иваново пропал 14-летний подросток

В Иваново третий день ищут пропавшего 14-летнего подростка

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкНашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иваново пропал четырнадцатилетний подросток, о нем ничего не известно с 31 мая.
  • Основные приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза, бело-серая футболка и зеленые штаны в клетку.
БРЯНСК, 3 июн - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток пропал в Иваново, о нем ничего не известно с 31 мая, сообщили волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт".
"Помогите найти подростка! Пропал…14 лет… С 31 мая 2026 года его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении отряда на странице в социальной сети "ВКонтакте".
В ориентировке указано, что рост мальчика составляет 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. Парень был одет в бело-серую футболку и зеленые штаны в клетку.
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