В Иваново пропал 14-летний подросток

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Иваново пропал четырнадцатилетний подросток, о нем ничего не известно с 31 мая.
- Основные приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза, бело-серая футболка и зеленые штаны в клетку.
БРЯНСК, 3 июн - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток пропал в Иваново, о нем ничего не известно с 31 мая, сообщили волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт".
"Помогите найти подростка! Пропал…14 лет… С 31 мая 2026 года его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении отряда на странице в социальной сети "ВКонтакте".
В ориентировке указано, что рост мальчика составляет 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. Парень был одет в бело-серую футболку и зеленые штаны в клетку.