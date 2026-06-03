В Иваново пропал 14-летний подросток

БРЯНСК, 3 июн - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток пропал в Иваново, о нем ничего не известно с 31 мая, сообщили волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт".

В ориентировке указано, что рост мальчика составляет 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. Парень был одет в бело-серую футболку и зеленые штаны в клетку.