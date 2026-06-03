Краткий пересказ от РИА ИИ
- Италия начала тормозить попытки Киева ускорить вступление в ЕС, пишет La Repubblica.
- В Италии и других странах ЕС растет понимание, что Украина пока не готова к вступлению в альянс, пока не решит внутренние проблемы.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Италия внезапно начала тормозить попытки Киева ускорить вступление в ЕС, пишет газета La Repubblica.
"После того, как <…> (Италия. — Прим. ред.) последние четыре года поддерживала вступление (Украины. — Прим. ред.) в ЕС, несколько строк в заявлении Лиги поставили под сомнение все, вызвав своего рода отчуждение среди политических сил. А вчера, что гораздо тревожнее, министр (Обороны Гидо — Прим. ред.) Крозето фактически исключил возможность членства (Украины — Прим. ред.), назвав этот вопрос "слишком сложным".
Как считает издание, в Италии и других странах ЕС растет понимание, что Украина пока не готова к вступлению в альянс, пока не решит внутренние проблемы.
"Вступление крупной страны с более низким доходом на душу населения, чем в остальной Европе, может нанести ущерб остальным 27 странам", —отмечается в материале.
На прошлой неделе итальянская партия "Лига Севера" выпустила заявление, в котором высказалась против любой возможности вступления Украины в Европейский союз. Там отметили, что, помимо отсутствия необходимых условий, также распространяющихся и на другие страны, вступление Киева в блок нанесет огромный экономический и социальный ущерб ЕС.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.