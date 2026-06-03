Военные возможности Ирана не означают, что он хочет войны, заявил Аракчи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аракчи заявил, что Иран способен воевать неограниченное время, но это не значит, что Тегеран хочет войны.
- По его мнению, оборонная промышленность Ирана продвинулась вперед после начала фазы эскалации.
- Аракчи отметил, что иранские ВС готовы возобновить удары по Израилю в случае, если ЦАХАЛ ударит по Бейруту.
СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Иран способен воевать неограниченное время, но это не значит, что Тегеран хочет войны, заявил в среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Мы готовы воевать в течение любого временного периода и обладаем необходимыми военными мощностями для этого. Это не значит, что мы хотим войны", - заявил Аракчи ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
По мнению Аракчи, США решились на войну, посчитав Иран слабым государством. Теперь, после фазы эскалации, военный потенциал Ирана гораздо эффективнее за счет "обнаруженных после войны мощностей", а оборонная промышленность значительно продвинулась вперед, отметил министр.
По его словам, иранские ВС готовы "в любой момент" возобновить удары по Израилю в случае, если ЦАХАЛ ударит по Бейруту. Министр отметил, что возвращение Ирана к переговорному процессу зависит от обеспечения прав иранцев и завершения войн против Ирана, Ливана и в целом конфликтов в регионе.