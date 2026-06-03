Военные возможности Ирана не означают, что он хочет войны, заявил Аракчи

СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Иран способен воевать неограниченное время, но это не значит, что Тегеран хочет войны, заявил в среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

По мнению Аракчи, США решились на войну, посчитав Иран слабым государством. Теперь, после фазы эскалации, военный потенциал Ирана гораздо эффективнее за счет "обнаруженных после войны мощностей", а оборонная промышленность значительно продвинулась вперед, отметил министр.

По его словам, иранские ВС готовы "в любой момент" возобновить удары по Израилю в случае, если ЦАХАЛ ударит по Бейруту. Министр отметил, что возвращение Ирана к переговорному процессу зависит от обеспечения прав иранцев и завершения войн против Ирана, Ливана и в целом конфликтов в регионе.