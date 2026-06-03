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МИД Ирана осудил удары США по острову Кешм - РИА Новости, 03.06.2026
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11:10 03.06.2026 (обновлено: 11:16 03.06.2026)
МИД Ирана осудил удары США по острову Кешм

МИД Ирана: Тегеран осуждает удары Вашингтона по острову Кешм

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Ирана осуждает удары США по острову Кешм и нападение на иранский танкер в Ормузском проливе.
  • Тегеран напоминает о своем праве на защиту и возлагает ответственность на Кувейт и Бахрейн за произошедшее.
ТЕГЕРАН, 3 июн - РИА Новости. Тегеран осуждает удары США по острову Кешм и нападение на иранский танкер, напоминает о праве Ирана на защиту и винит Кувейт и Бахрейн в соучастии, заявило министерство иностранных дел Ирана.
"МИД Ирана решительно осуждает агрессивные действия американской армии, напавшей на иранский нефтяной танкер в Ормузском проливе, а также осуществившей атаку с территории региональных стран на коммуникационную башню на острове Кешм в среду", - говорится в заявлении ведомства.
Министерство иностранных дел Ирана напомнило о праве страны на защиту своего суверенитета и территориальной целостности с использованием всех имеющихся возможностей, а также указало на прямую ответственность Кувейта и Бахрейна в связи с произошедшим.
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