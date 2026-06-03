МИД Ирана осудил удары США по острову Кешм

ТЕГЕРАН, 3 июн - РИА Новости. Тегеран осуждает удары США по острову Кешм и нападение на иранский танкер, напоминает о праве Ирана на защиту и винит Кувейт и Бахрейн в соучастии, заявило министерство иностранных дел Ирана.