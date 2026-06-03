МИД Ирана осудил удары США по острову Кешм

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Ирана осуждает удары США по острову Кешм и нападение на иранский танкер в Ормузском проливе.
- Тегеран напоминает о своем праве на защиту и возлагает ответственность на Кувейт и Бахрейн за произошедшее.
ТЕГЕРАН, 3 июн - РИА Новости. Тегеран осуждает удары США по острову Кешм и нападение на иранский танкер, напоминает о праве Ирана на защиту и винит Кувейт и Бахрейн в соучастии, заявило министерство иностранных дел Ирана.
"МИД Ирана решительно осуждает агрессивные действия американской армии, напавшей на иранский нефтяной танкер в Ормузском проливе, а также осуществившей атаку с территории региональных стран на коммуникационную башню на острове Кешм в среду", - говорится в заявлении ведомства.