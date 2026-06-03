Инвестсоглашения на 300 млрд руб планирует подписать Ленобласть на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Более 20 соглашений на общую сумму инвестиций около 300 миллиардов рублей планирует подписать Ленобласть на ПМЭФ-2026, об этом в интервью РИА Новости сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Готовим более 20 соглашений с общим инвестиционным "котлом" не менее 300 миллиардов рублей. Основные сферы - это промышленность, логистика, туризм, жилищное строительство", - сказал Дрозденко.

Губернатор уточнил, что соглашения в промышленной сфере включают в себя новый комплекс металлоконструкций во Всеволожске, импортозамещение в канатно-веревочной продукции в Тосно, расширение мощностей по стеклу в Луге. Также планируются инвестиции в умные распределительные центры, один из таких современных комплексов появится в Буграх, соглашение об этом уже подписано на полях ПМЭФ.

"В туризме Приозерский район окончательно закрепляется в статусе кластера. Подпишем соглашения по новым всесезонным курортам с горными лыжами, трейлраннингом, водным и велоспортом, аквапарком", - добавил Дрозденко.

По словам главы региона, помимо инвестиционных миллиардов на ПМЭФ будет подписан пакет неденежных, но стратегически важных социальных соглашений: о патриотическом воспитании, студенческих отрядах, о внедрении электронных сертификатов и расширении Единой карты "Ленинградская".