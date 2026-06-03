Строительство школы за 335 млн руб началось в Сунженском районе Ингушетии

НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Новую школу, рассчитанную на 200 учеников, начали строить в селении Галашки в Сунженском районе Ингушетии, на строительство выделено больше 335 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона.

"В селе Галашки Сунженского района началась подготовка к строительству нового образовательного центра на месте старого школьного здания, которое прослужило местным жителям почти 65 лет. Строители приступили к земляным работам и устройству фундамента будущей школы", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, строительство ведется в рамках нацпроекта "Семья", стоимость объекта превышает 335 миллионов рублей. Школа рассчитана на 200 мест, завершить ее строительство планируется к 1 сентября 2028 года.

В трехэтажном здании будет 11 классных комнат, современные учебные помещения, спортивная и игровая зоны, а также инфраструктура для дополнительного образования и внеурочной деятельности.

Вопрос о строительстве новой школы был решен после обращений местных жителей к главе региона Махмуду-Али Калиматову, он был вынесен на федеральный уровень, и объект включили в перечень приоритетных.

"Правительством Ингушетии проведена работа по корректировке сроков реализации проекта: вместо 2030 года школа будет введена в 2028 году", - отметил руководитель региона.