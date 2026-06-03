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Строительство школы за 335 млн руб началось в Сунженском районе Ингушетии - РИА Новости, 03.06.2026
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Республика Ингушетия
 
10:18 03.06.2026 (обновлено: 10:21 03.06.2026)
Строительство школы за 335 млн руб началось в Сунженском районе Ингушетии

Строительство школы на 200 учеников началось в Сунженском районе Ингушетии

© РИА Новости / Алексей ФилипповРабочие на стройке
Рабочие на стройке - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Рабочие на стройке
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НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Новую школу, рассчитанную на 200 учеников, начали строить в селении Галашки в Сунженском районе Ингушетии, на строительство выделено больше 335 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
"В селе Галашки Сунженского района началась подготовка к строительству нового образовательного центра на месте старого школьного здания, которое прослужило местным жителям почти 65 лет. Строители приступили к земляным работам и устройству фундамента будущей школы", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, строительство ведется в рамках нацпроекта "Семья", стоимость объекта превышает 335 миллионов рублей. Школа рассчитана на 200 мест, завершить ее строительство планируется к 1 сентября 2028 года.
В трехэтажном здании будет 11 классных комнат, современные учебные помещения, спортивная и игровая зоны, а также инфраструктура для дополнительного образования и внеурочной деятельности.
Вопрос о строительстве новой школы был решен после обращений местных жителей к главе региона Махмуду-Али Калиматову, он был вынесен на федеральный уровень, и объект включили в перечень приоритетных.
"Правительством Ингушетии проведена работа по корректировке сроков реализации проекта: вместо 2030 года школа будет введена в 2028 году", - отметил руководитель региона.
Он также напомнил, что за последние годы в республике построено более 50 школ и больше 50 детских садов, чтобы дети могли учиться и развиваться в современных комфортных условиях.
 
Республика ИнгушетияСунженский районМахмуд-Али Калиматов
 
 
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