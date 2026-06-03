ПСБ и МФЦ Петербурга будут развивать цифровую инфраструктуру региона

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ПСБ и СПб ГКУ "МФЦ" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали меморандум о намерениях в сфере развития цифровой и информационной инфраструктуры для граждан, сообщает пресс-служба банка.

Свои подписи под документом поставили старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев и директор СПб ГКУ "МФЦ" Максим Александров.

Стороны закрепили намерения совместно запускать социально значимые и инфраструктурные проекты, направленные на расширение форматов взаимодействия с гражданами и повышение доступности банковских сервисов и государственных услуг, а также развивать новые форматы цифрового обслуживания и консультирования жителей.

Ключевым направлением сотрудничества является развитие экосистемы единой карты петербуржца. Проект уже стал важной составляющей города и объединяет государственные цифровые сервисы и банковские продукты, отметили в пресс-службе банка. В партнерстве с МФЦ ПСБ намерен масштабировать эту модель: расширить набор доступных услуг, включая муниципальные и социальные, и упростить для граждан получение финансовых сервисов в "одном окне".

"Мы продолжаем развивать взаимодействие с регионами и поддерживать проекты, которые делают цифровую финансовую инфраструктуру доступнее. Единая карта петербуржца – один из таких примеров. Наша общая цель с МФЦ – создавать современные, безопасные и понятные сервисы для комфортной жизни и финансового благополучия жителей Санкт-Петербурга", – сказал Щавелев.

Он добавил, что подписанный меморандум позволит масштабировать эту работу.