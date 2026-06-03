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ПСБ и МФЦ Петербурга будут развивать цифровую инфраструктуру региона - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:30 03.06.2026
ПСБ и МФЦ Петербурга будут развивать цифровую инфраструктуру региона

ПСБ и МФЦ Петербурга договорились на ПМЭФ о развитии цифровой инфраструктуры

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ПСБ и СПб ГКУ "МФЦ" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали меморандум о намерениях в сфере развития цифровой и информационной инфраструктуры для граждан, сообщает пресс-служба банка.
Свои подписи под документом поставили старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев и директор СПб ГКУ "МФЦ" Максим Александров.
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Стороны закрепили намерения совместно запускать социально значимые и инфраструктурные проекты, направленные на расширение форматов взаимодействия с гражданами и повышение доступности банковских сервисов и государственных услуг, а также развивать новые форматы цифрового обслуживания и консультирования жителей.
Ключевым направлением сотрудничества является развитие экосистемы единой карты петербуржца. Проект уже стал важной составляющей города и объединяет государственные цифровые сервисы и банковские продукты, отметили в пресс-службе банка. В партнерстве с МФЦ ПСБ намерен масштабировать эту модель: расширить набор доступных услуг, включая муниципальные и социальные, и упростить для граждан получение финансовых сервисов в "одном окне".
"Мы продолжаем развивать взаимодействие с регионами и поддерживать проекты, которые делают цифровую финансовую инфраструктуру доступнее. Единая карта петербуржца – один из таких примеров. Наша общая цель с МФЦ – создавать современные, безопасные и понятные сервисы для комфортной жизни и финансового благополучия жителей Санкт-Петербурга", – сказал Щавелев.
Он добавил, что подписанный меморандум позволит масштабировать эту работу.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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