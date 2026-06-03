Ильтерякова: смотрела на золотую медаль и не верила, что это было со мной

"Результаты чемпионата Европы, конечно, превзошли мои ожидания. Я не предполагала, что приеду домой с золотой медалью, и безумно этому рада. У меня есть две мои медали и плюс одна командная. Когда наутро после победы я посмотрела на свою золотую медаль, которая стояла на полочке, то не могла поверить в то, что это произошло со мной", - сказала Ильтерякова.