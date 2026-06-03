Ильтерякова: смотрела на золотую медаль и не верила, что это было со мной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка София Ильтерякова выиграла золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии.
- Чемпионат Европы проходил в Варне с 27 по 31 мая, россияне выступали с флагом и гимном.
- Ильтерякова также стала бронзовым призером в упражнениях с мячом и в командных соревнованиях.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Выигравшая золотую медаль на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии россиянка София Ильтерякова заявила РИА Новости, что наутро после триумфа не могла поверить в свою победу.
Чемпионат Европы проходил в Варне с 27 по 31 мая, россияне выступали с флагом и гимном. Ильтерякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем, 15-летняя спортсменка также стала бронзовым призером в упражнениях с мячом и в командных соревнованиях.
"Результаты чемпионата Европы, конечно, превзошли мои ожидания. Я не предполагала, что приеду домой с золотой медалью, и безумно этому рада. У меня есть две мои медали и плюс одна командная. Когда наутро после победы я посмотрела на свою золотую медаль, которая стояла на полочке, то не могла поверить в то, что это произошло со мной", - сказала Ильтерякова.
"После моей победы было безумно много поздравлений и слов поддержки из разных городов страны. Я не успеваю отвечать, но постараюсь всем написать. Спасибо вам всем", - добавила собеседница агентства.