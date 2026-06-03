Рейтинг@Mail.ru
Ильтерякова: смотрела на золотую медаль и не верила, что это было со мной - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 03.06.2026
Ильтерякова: смотрела на золотую медаль и не верила, что это было со мной

Гимнастка Ильтерякова: смотрела на золотую медаль и не верила, что это со мной

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСофия Ильтерякова
София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
София Ильтерякова. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка София Ильтерякова выиграла золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии.
  • Чемпионат Европы проходил в Варне с 27 по 31 мая, россияне выступали с флагом и гимном.
  • Ильтерякова также стала бронзовым призером в упражнениях с мячом и в командных соревнованиях.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Выигравшая золотую медаль на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии россиянка София Ильтерякова заявила РИА Новости, что наутро после триумфа не могла поверить в свою победу.
Чемпионат Европы проходил в Варне с 27 по 31 мая, россияне выступали с флагом и гимном. Ильтерякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем, 15-летняя спортсменка также стала бронзовым призером в упражнениях с мячом и в командных соревнованиях.
Российская гимнастка София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Ильтерякова прокомментировала поведение украинки на награждении Заикиной
10:05
"Результаты чемпионата Европы, конечно, превзошли мои ожидания. Я не предполагала, что приеду домой с золотой медалью, и безумно этому рада. У меня есть две мои медали и плюс одна командная. Когда наутро после победы я посмотрела на свою золотую медаль, которая стояла на полочке, то не могла поверить в то, что это произошло со мной", - сказала Ильтерякова.
"После моей победы было безумно много поздравлений и слов поддержки из разных городов страны. Я не успеваю отвечать, но постараюсь всем написать. Спасибо вам всем", - добавила собеседница агентства.
София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Чемпионка Европы Ильтерякова: ничего не боюсь, но есть чувство меры и риска
09:02
 
СпортВарнаБолгарияСофия Ильтерякова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    С. Кырстя
    66
    03
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    УНИКС
    91
    63
  • Футбол
    Завершен
    Хорватия
    Бельгия
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Грузия
    Румыния
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Марокко
    Мадагаскар
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Меншик
    Ж. Фонсека
    667
    436
  • Футбол
    Завершен
    Уэльс
    Гана
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала