Ильтерякова прокомментировала поведение украинки на награждении Заикиной

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Чемпионка Европы по художественной гимнастике София Ильтерякова заявила РИА Новости, что неэтичное поведение украинской спортсменки на церемонии награждения россиянки Яны Заикиной нисколько не повлияло на ее дальнейшие выступления.