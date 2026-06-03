Ильтерякова прокомментировала поведение украинки на награждении Заикиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- София Ильтерякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем, а также стала бронзовым призером в упражнениях с мячом и в командных соревнованиях.
- Украинская спортсменка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время звучания российского гимна на церемонии награждения россиянки Яны Заикиной.
- По словам Ильтеряковой, поведение украинки не повлияло на ее дальнейшие выступления.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Чемпионка Европы по художественной гимнастике София Ильтерякова заявила РИА Новости, что неэтичное поведение украинской спортсменки на церемонии награждения россиянки Яны Заикиной нисколько не повлияло на ее дальнейшие выступления.
Ильтерякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем, 15-летняя спортсменка также стала бронзовым призером в упражнениях с мячом и в командных соревнованиях. Ранее украинка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время звучания российского гимна на церемонии награждения россиянки Заикиной, победившей в упражнении с лентой среди юниоров на чемпионате Европы. Украинка стала второй.
"Поведение украинки во время награждения золотой медалью нашей Яны Заикиной не выбило меня из колеи. Это их решение, наверное, они считают, что так нужно. Но мы относимся к ним нейтрально, поэтому я все перенесла спокойно", - сказала Ильтерякова.
Чемпионат Европы проходил в Варне (Болгария) с 27 по 31 мая. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).