ИИ будет управлять миром через несколько лет, заявила евродепутат

Краткий пересказ от РИА ИИ Оппозиционная румынская евродепутат Диана Шошоакэ заявила на ПМЭФ, что через два-три года миром будет управлять искусственный интеллект.

Она отметила, что новые технологии, включая интернет и искусственный интеллект, могут быть использованы для контроля над людьми.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Через два-три года миром будет управлять искусственный интеллект, заявила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) оппозиционная румынская евродепутат Диана Шошоакэ.

"Через два-три года все-таки искусственный интеллект будет управлять миром, и сейчас мы говорим об этом", - сказала Шошоакэ, выступая на сессии "Медиа в эпоху ИИ на евразийском пространстве: как странам выжить в условиях информационного противодействия с применением ИИ-технологий".

Она добавила, что благодаря новым технологиям, включая интернет, можно найти все, даже разговор, который производится в режиме настоящего времени. "Это инструмент (интернет, искусственный интеллект - ред.), чтобы контролировать нас. Они знают все о нас", - отметила депутат европарламента.