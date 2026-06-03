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ИИ будет управлять миром через несколько лет, заявила евродепутат - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:55 03.06.2026
ИИ будет управлять миром через несколько лет, заявила евродепутат

Евродепутат Шошоакэ: через два-три года миром будет управлять ИИ

© Depositphotos.com / sdecoretНейросеть
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Depositphotos.com / sdecoret
Нейросеть. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оппозиционная румынская евродепутат Диана Шошоакэ заявила на ПМЭФ, что через два-три года миром будет управлять искусственный интеллект.
  • Она отметила, что новые технологии, включая интернет и искусственный интеллект, могут быть использованы для контроля над людьми.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Через два-три года миром будет управлять искусственный интеллект, заявила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) оппозиционная румынская евродепутат Диана Шошоакэ.
"Через два-три года все-таки искусственный интеллект будет управлять миром, и сейчас мы говорим об этом", - сказала Шошоакэ, выступая на сессии "Медиа в эпоху ИИ на евразийском пространстве: как странам выжить в условиях информационного противодействия с применением ИИ-технологий".
Она добавила, что благодаря новым технологиям, включая интернет, можно найти все, даже разговор, который производится в режиме настоящего времени. "Это инструмент (интернет, искусственный интеллект - ред.), чтобы контролировать нас. Они знают все о нас", - отметила депутат европарламента.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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