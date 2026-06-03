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Китайский Hongqi показал на ПМЭФ свою самую дорогую модель автомобиля - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:22 03.06.2026 (обновлено: 11:47 03.06.2026)

Китайский Hongqi показал на ПМЭФ свою самую дорогую модель автомобиля

© РИА НовостиКитайский Hongqi показал на ПМЭФ свою самую дорогую модель
Китайский Hongqi показал на ПМЭФ свою самую дорогую модель - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Китайский Hongqi показал на ПМЭФ свою самую дорогую модель
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китайский бренд Hongqi представил на ПМЭФ свою новинку — самый дорогой автомобиль марки, модель Guoya.
  • Автомобиль будет доступен в двух версиях: Elegance (пять мест в салоне, стоимость 27,7 миллиона рублей) и Imperial (четыре места в салоне, стоимость 31,7 миллиона рублей).
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Китайский бренд Hongqi ("Хончи") показал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) свою новинку, самый дорогой автомобиль марки, модель Guoya, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобиль получит две версии - Elegance (пять мест в салоне) и Imperial (четыре места). На выставке показана именно четырехместная комплектация.
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Стоимость версии Elegance составит 27,7 миллиона рублей, а Imperial - 31,7 миллиона.
Машина оснащена гибридной установкой на основе бензиновых двигателей V6 или V8 на выбор. Максимальная мощность составляет 476 лошадиных сил, а разгон до 100 километров в час - 4,5 секунды.
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