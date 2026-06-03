Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремели взрывы.
- В Харьковской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua".
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"Взрывы в Харькове", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской области.
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22 июня 2022, 17:18