В Харькове прогремел новый взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в части Харьковской области.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
В среду утром этот же телеканал сообщал о взрыве в Харькове.
"В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Харьковской области.