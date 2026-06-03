Жителя Хабаровска приговорили к 14 годам колонии за госизмену

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителя Хабаровска приговорили к 14 годам колонии строгого режима за госизмену.
- Он передал военной разведке Украины сведения, которые могут быть использованы против безопасности России.
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн – РИА Новости. Житель Хабаровска приговорен за госизмену к 14 годам колонии строгого режима, он передал военной разведке Украины сведения, которые можно использовать против безопасности России, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
Как установил суд, житель Хабаровска в феврале 2025 года собрал и передал сотруднику ГУР Украины сведения, которые могли и могут быть использованы Украиной против безопасности России. Подсудимый вину признал частично, дать показания отказался.
"Хабаровский краевой суд признал К. виновным по статье 275 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет со штрафом в размере 450 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе судов.
Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима.