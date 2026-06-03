Грузоперевозки между Россией, Азербайджаном и Ираном ускорятся

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия, Азербайджан и Иран достигли соглашения о внедрении системы электронных пропусков "e-Permit".
- Она полностью заменяет старые бумажные бланки разрешений для международных грузоперевозок.
БАКУ, 3 июн – РИА Новости. Россия, Азербайджан и Иран достигли соглашения о внедрении системы "e-Permit" (электронных пропусков), что позволит ускорить и упростить процедуры в сфере международных грузоперевозок, сообщили РИА Новости в азербайджанском агентстве наземного транспорта.
"Азербайджан, Россия и Иран достигли соглашения о внедрении системы "e-Permit". Данная система полностью заменяет старые бумажные бланки, которые водители или логистические компании раньше были вынуждены физически получать в ведомствах, передавать на границе и возить с собой", - отметили в транспортном агентстве.
"e-Permit" - это электронная система, обеспечивающая цифровой обмен и выдачу бланков разрешений (пропусков), используемых между странами в международных автомобильных грузоперевозках.