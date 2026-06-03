Рейтинг@Mail.ru
Грузоперевозки между Россией, Азербайджаном и Ираном ускорятся - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 03.06.2026
Грузоперевозки между Россией, Азербайджаном и Ираном ускорятся

РИА Новости: Россия, Азербайджан и Иран внедрят систему пропусков "e-Permit"

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБольшегрузные автомобили в очереди перед пунктом пропуска
Большегрузные автомобили в очереди перед пунктом пропуска - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Большегрузные автомобили в очереди перед пунктом пропуска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия, Азербайджан и Иран достигли соглашения о внедрении системы электронных пропусков "e-Permit".
  • Она полностью заменяет старые бумажные бланки разрешений для международных грузоперевозок.
БАКУ, 3 июн – РИА Новости. Россия, Азербайджан и Иран достигли соглашения о внедрении системы "e-Permit" (электронных пропусков), что позволит ускорить и упростить процедуры в сфере международных грузоперевозок, сообщили РИА Новости в азербайджанском агентстве наземного транспорта.
"Азербайджан, Россия и Иран достигли соглашения о внедрении системы "e-Permit". Данная система полностью заменяет старые бумажные бланки, которые водители или логистические компании раньше были вынуждены физически получать в ведомствах, передавать на границе и возить с собой", - отметили в транспортном агентстве.
"e-Permit" - это электронная система, обеспечивающая цифровой обмен и выдачу бланков разрешений (пропусков), используемых между странами в международных автомобильных грузоперевозках.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок
13 мая, 15:05
 
В миреРоссияИранАзербайджанЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала