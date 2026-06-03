Грузоперевозки между Россией, Азербайджаном и Ираном ускорятся

БАКУ, 3 июн – РИА Новости. Россия, Азербайджан и Иран достигли соглашения о внедрении системы "e-Permit" (электронных пропусков), что позволит ускорить и упростить процедуры в сфере международных грузоперевозок, сообщили РИА Новости в азербайджанском агентстве наземного транспорта.