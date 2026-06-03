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Греция направила Украине демарш из-за дрона - РИА Новости, 03.06.2026
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17:35 03.06.2026 (обновлено: 18:21 03.06.2026)
Греция направила Украине демарш из-за дрона

Греция направила Киеву демарш из-за найденного на Лефкаде безэкипажного катера

© СоцсетиУкраинский безэкипажный катер у берегов Греции
Украинский безэкипажный катер у берегов Греции - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Соцсети
Украинский безэкипажный катер у берегов Греции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Греция направила демарш украинским властям из-за инцидента с морским дроном "Козак Мамай".
  • Его планировали использовать для ударов по судам, якобы связанным с Россией.
  • Греческие власти указали, что присутствие дрона представляло серьезную опасность и могло привести к гибели мирных жителей.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Греция направила демарш украинским властям из-за инцидента с морским дроном, сообщила газета "Катимерини".
"Афины направили Киеву официальный протестный демарш в связи с действиями сбившегося с курса беспилотника, найденного 7 мая рыбаками на Лефкаде", — говорится в материале со ссылкой на пресс-секретаря греческого МИД Лану Зохиу.
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По данным издания, властям удалось точно установить происхождение беспилотника: это украинский морской дрон-камикадзе "Козак Мамай". Специалисты Генштаба определили, что он был частью более масштабной операции, в которой должны были участвовать и другие аналогичные системы. Их планировали использовать для ударов по судам, якобы связанным с Россией.
"С самого начала Афины дали понять Киеву, что им все известно о плане и что для Греции крайне важно добиться от Украины признания ошибки и вывода всех оставшихся беспилотников этого типа из Средиземноморья", — утверждается в материале.
Как сообщает телеканал ERT, демарш направили 28 и 29 мая как в украинское посольство, так и в Министерство иностранных дел страны. Греческие власти указали, что беспилотное судно представляло серьезную опасность, а его присутствие могло привести к гибели мирных жителей и нанести вред окружающей среде. Афины подчеркнули, что перенос военных действий в Средиземное море ставит под угрозу безопасность и экономику Греции.
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