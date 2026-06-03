Греция направила Украине демарш из-за дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Греция направила демарш украинским властям из-за инцидента с морским дроном "Козак Мамай".
- Его планировали использовать для ударов по судам, якобы связанным с Россией.
- Греческие власти указали, что присутствие дрона представляло серьезную опасность и могло привести к гибели мирных жителей.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Греция направила демарш украинским властям из-за инцидента с морским дроном, сообщила газета "Катимерини".
"Афины направили Киеву официальный протестный демарш в связи с действиями сбившегося с курса беспилотника, найденного 7 мая рыбаками на Лефкаде", — говорится в материале со ссылкой на пресс-секретаря греческого МИД Лану Зохиу.
По данным издания, властям удалось точно установить происхождение беспилотника: это украинский морской дрон-камикадзе "Козак Мамай". Специалисты Генштаба определили, что он был частью более масштабной операции, в которой должны были участвовать и другие аналогичные системы. Их планировали использовать для ударов по судам, якобы связанным с Россией.
Как сообщает телеканал ERT, демарш направили 28 и 29 мая как в украинское посольство, так и в Министерство иностранных дел страны. Греческие власти указали, что беспилотное судно представляло серьезную опасность, а его присутствие могло привести к гибели мирных жителей и нанести вред окружающей среде. Афины подчеркнули, что перенос военных действий в Средиземное море ставит под угрозу безопасность и экономику Греции.