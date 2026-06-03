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Чемпионка Европы Ильтерякова: ничего не боюсь, но есть чувство меры и риска - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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09:02 03.06.2026 (обновлено: 09:39 03.06.2026)
Чемпионка Европы Ильтерякова: ничего не боюсь, но есть чувство меры и риска

Чемпионка Европы Ильтерякова: я ничего не боюсь, но есть чувство меры и риска

© РИА Новости / Григорий СысоевСофия Ильтерякова
София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
София Ильтерякова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • София Ильтерякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем и две бронзовые медали на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне.
  • Россияне выступали с флагом и гимном на чемпионате Европы, который проходил с 27 по 31 мая.
  • Ильтерякова заявила, что не испытывает страха в любых ситуациях, но всегда старается сохранять чувство меры и допустимого риска.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Победительница чемпионата Европы по художественной гимнастике россиянка София Ильтерякова заявила РИА Новости, что не испытывает страха в любых ситуациях, но всегда старается сохранять чувство меры и допустимого риска.
Чемпионат Европы проходил в Варне (Болгария) с 27 по 31 мая, россияне выступали с флагом и гимном. Ильтерякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем, 15-летняя спортсменка также стала бронзовым призером в упражнениях с мячом и в командных соревнованиях.
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«
"В какой-то степени действительно можно сказать, что я ничего не боюсь. Но и, конечно, есть чувство меры, чтобы не допустить чего-то лишнего в плане риска. Мы очень много работаем над всеми элементами и бросками, и отрабатываем их так, чтобы все у нас получалось уверенно. Мои внутренние эмоции во время выступлений мне вообще не мешают. Болельщики? Конечно, я стараюсь быть сосредоточенной и ни на что не отвлекаться, но, когда с трибун тебе много человек одновременно кричат "Держать!", безумно хочется поймать этот предмет. Поэтому такая поддержка мне очень помогает", - сказала Ильтерякова.
"Конечно, я соревнуюсь с очень опытными и титулованными спортсменками, ведь они участвовали в Олимпиаде, чемпионатах мира и Европы. И мне очень интересно наблюдать за ними. У каждой из них есть своя изюминка, поэтому у них тоже нужно чему-то учиться, и я обязательно буду у них что-то брать для себя. С гимнастками из других стран не получалось часто общаться, потому что мы выступали в разных потоках: кто-то утром, кто-то вечером. В целом атмосфера на турнире была комфортная, зал был небольшой и уютный, и мне там было выступать спокойно. Этот чемпионат Европы мне запомнится навсегда", - добавила собеседница агентства.
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
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СпортВарнаБолгарияЕвропаСофия ИльтеряковаСпортивная гимнастикаХудожественная гимнастика
 
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