Чемпионка Европы Ильтерякова: ничего не боюсь, но есть чувство меры и риска

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"В какой-то степени действительно можно сказать, что я ничего не боюсь. Но и, конечно, есть чувство меры, чтобы не допустить чего-то лишнего в плане риска. Мы очень много работаем над всеми элементами и бросками, и отрабатываем их так, чтобы все у нас получалось уверенно. Мои внутренние эмоции во время выступлений мне вообще не мешают. Болельщики? Конечно, я стараюсь быть сосредоточенной и ни на что не отвлекаться, но, когда с трибун тебе много человек одновременно кричат "Держать!", безумно хочется поймать этот предмет. Поэтому такая поддержка мне очень помогает", - сказала Ильтерякова.