"ГигаЧат" станет ИИ-помощником участников мероприятий фонда "Росконгресс"

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Сбер" и фонд "Росконгресс" договорились о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого "ГигаЧат" станет ИИ-помощником участников мероприятий фонда, сообщили в пресс-службе банка.

Соответствующее соглашение планируется подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В год своего 185-летия "Сбер" — Гига Партнер ПМЭФ.

Уже на ПМЭФ-2026 участники смогут оценить возможности генеративного искусственного интеллекта. Для удобства гостей в официальном боте фонда "Росконгресс" появится умное мини-приложение на базе нейросети "ГигаЧат". Разработчики интегрируют ИИ в существующий сервис, существенно расширив его функционал.

Новый ИИ-помощник сможет отвечать на вопросы о форуме, помогать с навигацией по деловой и культурной программам, а также по территории проведения мероприятия. Пользователю будет достаточно сформулировать запрос в свободной форме — "ГигаЧат" распознает его смысл, составит персональное расписание, проложит маршрут или поможет найти итоги интересующей сессии.

"Вместе с фондом "Росконгресс" мы укрепляем наше сотрудничество и ставим современные технологии на службу нетворкингу и живому человеческому общению. Наша задача — свести к минимуму рутину и монотонную работу. Участникам не придется отвлекаться на технические детали — освободившееся время они смогут посвятить встречам и решениям, которые формируют будущее уже сегодня", – заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он уверен, что ПМЭФ важен для всей страны. Форум ежегодно генерирует тысячи новостей и экспертных мнений, в которых порой непросто ориентироваться даже профессионалам.

"Мы хотим, чтобы каждый человек мог быстро понять, какие события и решения имеют значение именно для него. "ГигаЧат" поможет сделать эту информацию более доступной и понятной", – сказал Ведяхин.

В свою очередь, председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев сообщил, что сотрудничество предполагает внедрение технологий генеративного искусственного интеллекта на ключевых мероприятиях фонда "Росконгресс".

Параллельно с запуском сервиса для участников форума возможности "ГигаЧата" станут доступны и широкой аудитории. На время проведения ПМЭФ в "ГигаЧате" появится специальный раздел "Актуальное", который поможет ориентироваться в информационной повестке форума и станет персональным гидом по его ключевым событиям.

На основе выступлений и материалов с площадок форума "ГигаЧат" сможет отвечать на вопросы пользователей по самым разным темам: от перспектив развития отдельных отраслей до влияния обсуждаемых решений на экономику и повседневную жизнь. В разделе будут автоматически формироваться актуальные темы на основе наиболее обсуждаемых событий и новостей форума.

Кроме того, возможности "ГигаЧата" будут интегрированы в информационные сервисы партнеров форума.

Также на площадке форума будут использоваться отдельные сервисные и платежные решения "Сбера".

В перспективе в личном кабинете на сайте "Росконгресс" планируется реализовать возможность авторизации через Сбер ID. Это позволит участникам быстрее проходить регистрацию и пользоваться сервисами платформы без необходимости повторного ввода учётных данных.