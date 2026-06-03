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На немецком туристическом острове Зильт произошла стрельба - РИА Новости, 03.06.2026
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16:49 03.06.2026 (обновлено: 18:14 03.06.2026)
На немецком туристическом острове Зильт произошла стрельба

Bild: на рынке на известном туристическом острове Зильт в ФРГ произошла стрельба

© AP Photo / Kerstin JoenssonСотрудники спецподразделения немецкой полиции
Сотрудники спецподразделения немецкой полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Kerstin Joensson
Сотрудники спецподразделения немецкой полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На рынке в городе Вестерланд на острове Зильт произошли выстрелы.
  • Полиция оперативно прибыла на место происшествия, одного из подозреваемых задержали на железнодорожном вокзале Вестерланда, поиски второго продолжаются.
  • Причины стрельбы выясняются, информации о пострадавших и об опасности для населения пока нет.
БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Стрельба произошла на рынке в городе Вестерланд на известном туристическом острове Германии Зильт, расположенном на севере страны, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.
«
"Сегодня утром на еженедельном рынке в Вестерланде раздались выстрелы", - говорится в материале.
По словам представителя полиции Яна Крюгера, на место происшествия прибыло большое количество правоохранителей. Согласно информации полиции немецкого города Фленсбург, который, как и остров Зильт, находится в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, сигнал о происшествии поступил в 11.00 (12.00 мск), сообщает газета.
Bild уточняет, что один из подозреваемых уже был задержан. Правоохранители задержали его на железнодорожном вокзале Вестерланда. Однако поиски еще одного подозреваемого продолжаются. На данный момент причины стрельбы выясняются. Согласно информации издания, пока не поступало подтверждения, пострадал ли кто-либо в результате стрельбы и сохраняется ли опасность для населения.
Остров Зильт имеет статус места отдыха для состоятельных людей. Остров знаменит большим количеством дорогих отелей и ресторанов, а также протяженными песчаными пляжами. На острове находится древняя мегалитическая гробница Денгхоог. Она относится к эпохе неолита, а ее возраст превышает 5 тысяч лет.
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