На немецком туристическом острове Зильт произошла стрельба

"Сегодня утром на еженедельном рынке в Вестерланде раздались выстрелы", - говорится в материале.

Остров Зильт имеет статус места отдыха для состоятельных людей. Остров знаменит большим количеством дорогих отелей и ресторанов, а также протяженными песчаными пляжами. На острове находится древняя мегалитическая гробница Денгхоог. Она относится к эпохе неолита, а ее возраст превышает 5 тысяч лет.