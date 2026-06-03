В Минприроды рассказали о сотрудничестве с Монголией в геологоразведке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Монголия сотрудничают в области картографии и геологоразведки.
- В 2026 году Роснедра планируют завершить создание бесшовных геохимических карт приграничной полосы масштаба 1:1 000 000.
- Определены 21 перспективная площадь для регионально-поисковых работ и ведется диалог с монгольской стороной по проекту технического задания на проведение первого этапа геологоразведочных работ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Россия сотрудничает с Монголией в области картографии и геологоразведки, в 2026 году Роснедра планируют завершить создание бесшовных геохимических карт приграничной полосы, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии России и Монголии Александр Козлов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Геологию и недропользование рассматриваем как одно из ключевых векторов сотрудничества с Монголией. Что касается приграничной полосы, то у нас несколько направлений партнерства. Среди них - картография. В 2026 году Роснедра с подведомственными учреждениями планируют завершить работы по созданию бесшовных геохимических карт масштаба 1:1 000 000", - сказал он.
"Второе - геологоразведка. Для регионально-поисковых работ определена 21 наиболее перспективная площадь и перечень работ, возможных к первоочередной реализации. Ведем диалог с монгольской стороной по проекту технического задания на проведение первого этапа работ", - добавил министр.
Козлов также поделился, что на этапе согласования находятся пять высокомаржинальных месторождений, которые могут осваиваться странами совместно.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.