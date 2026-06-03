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В Минприроды рассказали о сотрудничестве с Монголией в геологоразведке - РИА Новости, 03.06.2026
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08:55 03.06.2026 (обновлено: 08:56 03.06.2026)
В Минприроды рассказали о сотрудничестве с Монголией в геологоразведке

Козлов рассказал о сотрудничестве России с Монголией в геологоразведке

© РИА Новости / Сергей АверинУголь
Уголь - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
Уголь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Монголия сотрудничают в области картографии и геологоразведки.
  • В 2026 году Роснедра планируют завершить создание бесшовных геохимических карт приграничной полосы масштаба 1:1 000 000.
  • Определены 21 перспективная площадь для регионально-поисковых работ и ведется диалог с монгольской стороной по проекту технического задания на проведение первого этапа геологоразведочных работ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Россия сотрудничает с Монголией в области картографии и геологоразведки, в 2026 году Роснедра планируют завершить создание бесшовных геохимических карт приграничной полосы, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии России и Монголии Александр Козлов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Геологию и недропользование рассматриваем как одно из ключевых векторов сотрудничества с Монголией. Что касается приграничной полосы, то у нас несколько направлений партнерства. Среди них - картография. В 2026 году Роснедра с подведомственными учреждениями планируют завершить работы по созданию бесшовных геохимических карт масштаба 1:1 000 000", - сказал он.
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"Второе - геологоразведка. Для регионально-поисковых работ определена 21 наиболее перспективная площадь и перечень работ, возможных к первоочередной реализации. Ведем диалог с монгольской стороной по проекту технического задания на проведение первого этапа работ", - добавил министр.
Козлов также поделился, что на этапе согласования находятся пять высокомаржинальных месторождений, которые могут осваиваться странами совместно.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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МонголияРоссияАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
 
 
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