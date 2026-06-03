В Минприроды рассказали о сотрудничестве с Монголией в геологоразведке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Россия сотрудничает с Монголией в области картографии и геологоразведки, в 2026 году Роснедра планируют завершить создание бесшовных геохимических карт приграничной полосы, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии России и Монголии Александр Козлов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).