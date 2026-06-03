"Газпром" назвал Латинскую Америку приоритетным направлением сотрудничества

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Латинская Америка - одно из приоритетных зарубежных направлений сотрудничества в энергетике, а Бразилия здесь наиболее интересна, заявил начальник управления компании "Газпрома" Юрий Дьяченко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).