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"Газпром" назвал Латинскую Америку приоритетным направлением сотрудничества - РИА Новости, 03.06.2026
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18:06 03.06.2026
"Газпром" назвал Латинскую Америку приоритетным направлением сотрудничества

В "Газпроме" назвали Бразилию одним из приоритетных направлений сотрудничества

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Латинская Америка — одно из приоритетных зарубежных направлений сотрудничества в энергетике для "Газпрома".
  • Бразилия является основной страной региона для российского бизнеса, в частности для "Газпрома".
  • Компания готова использовать накопленный опыт и поставлять технологии и оборудование для содействия развитию энергетического рынка Бразилии и других стран Латинской Америки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Латинская Америка - одно из приоритетных зарубежных направлений сотрудничества в энергетике, а Бразилия здесь наиболее интересна, заявил начальник управления компании "Газпрома" Юрий Дьяченко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"В первую очередь Латинская Америка для нас - это один из приоритетных регионов сотрудничества. Бразилия - одна из крупнейших экономик Латинской Америки. Поэтому это основная страна региона как для нас, так и для большинства российского бизнеса в Латинской Америке", - сказал он.
Дьяченко отметил, что энергетическое сотрудничество между Россией и Бразилией поступательно развивается и открывает новые возможности для расширения взаимодействия.
По его словам, "Газпром" готов использовать накопленный опыт для содействия развитию энергетического рынка Бразилии и других стран Латинской Америки, в том числе поставляя технологии и оборудование для энергетической отрасли.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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