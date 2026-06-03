"Газпром" назвал Латинскую Америку приоритетным направлением сотрудничества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Латинская Америка — одно из приоритетных зарубежных направлений сотрудничества в энергетике для "Газпрома".
- Бразилия является основной страной региона для российского бизнеса, в частности для "Газпрома".
- Компания готова использовать накопленный опыт и поставлять технологии и оборудование для содействия развитию энергетического рынка Бразилии и других стран Латинской Америки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Латинская Америка - одно из приоритетных зарубежных направлений сотрудничества в энергетике, а Бразилия здесь наиболее интересна, заявил начальник управления компании "Газпрома" Юрий Дьяченко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"В первую очередь Латинская Америка для нас - это один из приоритетных регионов сотрудничества. Бразилия - одна из крупнейших экономик Латинской Америки. Поэтому это основная страна региона как для нас, так и для большинства российского бизнеса в Латинской Америке", - сказал он.
Дьяченко отметил, что энергетическое сотрудничество между Россией и Бразилией поступательно развивается и открывает новые возможности для расширения взаимодействия.
По его словам, "Газпром" готов использовать накопленный опыт для содействия развитию энергетического рынка Бразилии и других стран Латинской Америки, в том числе поставляя технологии и оборудование для энергетической отрасли.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.